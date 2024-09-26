Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Perluas Pasar Soulyu, Valencia Tanoesoedibjo Prediksi Tren Makeup dan Skincare Makin Berinovasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |17:30 WIB
Perluas Pasar Soulyu, Valencia Tanoesoedibjo Prediksi Tren Makeup dan Skincare Makin Berinovasi
Valencia Tanoesoedibjo Prediksi Tren Makeup dan Skincare Makin Berinovasi (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

CEO Soulyu Beauty, Valencia H. Tanoesoedibjo  mengatakan, pasar skincare ke depannya akan menghadirkan beragam inovasi. Hal ini mengingat, memiliki kulit yang sehat kini telah menjadi impian banyak orang. 

Hal tersebut diungkapkan Valencia saat menghadiri Anniversary ke-18 Watsons sekaligus Relaunch Watsons Senayan City Store, yang digelar di Main Atrium, Mall Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024)

“Ke depannya sih ya inovasi skincare itu bakal besar sekali ya. Karena orang-orang banyak yang mau punya kulit yang bagus, bisa terlihat tetap awet muda,” ujar Valencia, saat diwawancara di Watsons Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).

Valencia juga menuturkan, hal tersebut juga berlaku pada pasar makeup. Menurutnya, saat ini produk makeup juga berlomba-lomba membuat produk yang tak hanya bisa mengcover wajah dengan baik, namun juga tetap ramah di kulit. 

Valencia Tanoesoedibjo (MPI/ Wiwie)

“Tapi kalau untuk makeup sendiri inclusion dari pada skincare sendiri sangat penting di makeup di produk kosmetik,” ungkapnya.

“Karena orang-orang juga pengen misalnya punya coverage yang bagus, tapi tetap ramah dan baik untuk kulitnya,” lanjut Valencia lagi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement