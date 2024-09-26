Perluas Pasar Soulyu, Valencia Tanoesoedibjo Prediksi Tren Makeup dan Skincare Makin Berinovasi

CEO Soulyu Beauty, Valencia H. Tanoesoedibjo mengatakan, pasar skincare ke depannya akan menghadirkan beragam inovasi. Hal ini mengingat, memiliki kulit yang sehat kini telah menjadi impian banyak orang.

Hal tersebut diungkapkan Valencia saat menghadiri Anniversary ke-18 Watsons sekaligus Relaunch Watsons Senayan City Store, yang digelar di Main Atrium, Mall Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024)

“Ke depannya sih ya inovasi skincare itu bakal besar sekali ya. Karena orang-orang banyak yang mau punya kulit yang bagus, bisa terlihat tetap awet muda,” ujar Valencia, saat diwawancara di Watsons Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).

Valencia juga menuturkan, hal tersebut juga berlaku pada pasar makeup. Menurutnya, saat ini produk makeup juga berlomba-lomba membuat produk yang tak hanya bisa mengcover wajah dengan baik, namun juga tetap ramah di kulit.

“Tapi kalau untuk makeup sendiri inclusion dari pada skincare sendiri sangat penting di makeup di produk kosmetik,” ungkapnya.

“Karena orang-orang juga pengen misalnya punya coverage yang bagus, tapi tetap ramah dan baik untuk kulitnya,” lanjut Valencia lagi.