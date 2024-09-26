Tips Membuat Winged Eyeliner untuk Hooded Eyes

Kalian sering nggak sih bingung dengan style eyeliner apa yang cocok untuk mata kalian? Terutama untuk hooded eyes. Hooded eyes adalah bentuk mata di mana kelopak mata bagian atas ada lipatan kulit yang turun dan menutupi sebagian besar kelopak mata yang bergerak (mobile lid), sehingga sering kali kelopak mata tersebut tidak terlihat ketika mata terbuka.

Bentuk mata ini bisa memberikan kesan mata yang terlihat lebih kecil atau dalam, dan membutuhkan style eyeliner yang pas agar terlihat lebih menonjol.

Berikut adalah beberapa tips eyeliner buat kalian yang memiliki hooded eyes agar:

1. Mulai dari Garis Tipis dari Inner Corner Mata

Sebelum mulai membuat eyeliner, pastikan kalian menggunakan produk eyeliner yang tepat dan tahan lama, seperti Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner. Tarik garis dari sudut dalam (inner corner) hingga sudut luar mata (outer corner). Buatlah garis tipis dan hindari membuatnya terlalu tebal.

2. Gambar Wing

Jangan gambar wing terlalu melengkung. Buatlah wing secara lurus dengan mata terbuka, tapi jangan terlalu lurus, cukup arahkan sedikit ke atas. Jika kalian kesulitan membuat wing, bisa menggunakan selotip yang ditempel di bawah garis bulu mata, tepat di sudut mata yang diinginkan.

3. Rapikan dengan Concealer

Jika garis eyeliner sedikit melenceng atau tidak rata, kalian bisa merapikannya dengan concealer. Ambil sedikit concealer menggunakan kuas kecil atau cotton bud, lalu oleskan dan blend pada area yang ingin dirapikan.