Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Membuat Winged Eyeliner untuk Hooded Eyes

MNC Portal , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |16:46 WIB
Tips Membuat Winged Eyeliner untuk Hooded Eyes
Tips Membuat Winged Eyeliner untuk Hooded Eyes (Foto: Soulyu)
A
A
A

Kalian sering nggak sih bingung dengan style eyeliner apa yang cocok untuk mata kalian? Terutama untuk hooded eyes. Hooded eyes adalah bentuk mata di mana kelopak mata bagian atas ada lipatan kulit yang turun dan menutupi sebagian besar kelopak mata yang bergerak (mobile lid), sehingga sering kali kelopak mata tersebut tidak terlihat ketika mata terbuka.

Bentuk mata ini bisa memberikan kesan mata yang terlihat lebih kecil atau dalam, dan membutuhkan style eyeliner yang pas agar terlihat lebih menonjol.

Berikut adalah beberapa tips eyeliner buat kalian yang memiliki hooded eyes agar:

1. Mulai dari Garis Tipis dari Inner Corner Mata

Sebelum mulai membuat eyeliner, pastikan kalian menggunakan produk eyeliner yang tepat dan tahan lama, seperti Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner. Tarik garis dari sudut dalam (inner corner) hingga sudut luar mata (outer corner). Buatlah garis tipis dan hindari membuatnya terlalu tebal.

2. Gambar Wing

Jangan gambar wing terlalu melengkung. Buatlah wing secara lurus dengan mata terbuka, tapi jangan terlalu lurus, cukup arahkan sedikit ke atas. Jika kalian kesulitan membuat wing, bisa menggunakan selotip yang ditempel di bawah garis bulu mata, tepat di sudut mata yang diinginkan.

3. Rapikan dengan Concealer

Jika garis eyeliner sedikit melenceng atau tidak rata, kalian bisa merapikannya dengan concealer. Ambil sedikit concealer menggunakan kuas kecil atau cotton bud, lalu oleskan dan blend pada area yang ingin dirapikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement