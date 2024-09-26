Soulyu Hadir di Anniversary ke-18 Watsons, Valencia Tanoesoedibjo : Kita Ingin Memperluas Pasar

SOULYU sebagai lini kecantikan lokal turut hadir dalam kemeriahan Anniversary ke-18 Watsons sekaligus Relaunch Watsons Senayan City Store, yang digelar di Main Atrium, Mall Senayan City, Jakarta, pada hari ini, Kamis, (26/9/2024)

Dalam kesempatan tersebut, CEO Soulyu Beauty, Valencia H. Tanoesoedibjo turut hadir dalam momen perayaan Watson kali ini.

Valencia menyebut, Soulyu sendiri telah lama memilih Watsons sebagai salah satu partner store. Ia menilai Watson memiliki konsep yang sejalan, yakni sama-sama fokus di bidang kecantikan dan kesehatan kulit.

“Karena Soulyu memilih Watson sebagai salah satu partner store. Selain itu karena Watsons juga fokus di health and beauty,” ujar Valencia, saat diwawancara di Watsons Senayan City, Jakarta, Kamis, (26/9/2024)

“Kebetulan Soulyu juga adalah brand kecantikan, dan cukup besar di kategori beauty Makanya kita kerjasama dengan Watsons,” sambungnya lagi.

Soulyu di anniversary Watson (MPI/ Wiwie)

Valencia melanjutkan, kerjasama Soulyu dengan Watsons ini diharapkan bisa makin memperbesar nama Soulyu sebagai produk kecantikan dan bisa menjangkau ke pasar yang lebih luas, khususnya dari Sabang sampai Marauke.

“Pastinya kita mau expand our brand, supaya kita bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke, basicly makanya kita kerjasama dengan Watsons agar lebih dekat lagi dengan customer-customer kita,” jelas Valencia lagi.