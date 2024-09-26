Kulit Kamu Sensitif, Simak 5 Tips Berikut

Kalian punya kulit sensitif? Ketika punya kulit sensitif, biasanya perlu perawatan kulit yang tepat dengan skincare berformula aman agar tetap sehat dan bebas dari iritasi. Terkadang, tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan yang justru bisa memperburuk kondisi kulit sensitif. Biar kulit sensitif bisa tetap terawat, ada beberapa hal yang perlu dihindari.

Yuk simak apa saja yang harus dihindari untuk kulit wajah yang sensitif!

1. Jangan Keseringan Ganti Skincare

Seringkali kita tergoda untuk mencoba produk skincare baru yang bermunculan di pasaran. Namun, bagi kalian yang memiliki kulit sensitif, terlalu sering mengganti skincare bisa meningkatkan risiko alergi dan iritasi pada kulit. Sebaiknya, tetap gunakan produk yang sudah terbukti cocok dengan kulit kalian dan hindari keseringan ganti skincare.

2. Coba-Coba Produk Sebelum Membeli

Jika ingin membeli produk skincare baru, pastikan untuk mencoba sampel atau patch test terlebih dahulu. Uji produk di area kecil kulit untuk melihat apakah ada reaksi negatif sebelum aplikasi produk di seluruh wajah. Hal ini penting bagi kulit sensitif yang cenderung lebih mudah bereaksi terhadap bahan aktif tertentu.

3. Hindari Produk yang Mengandung Alkohol dan Pewangi

Bahan-bahan seperti alkohol dan pewangi sering ditemukan dalam produk kecantikan, namun keduanya bisa memperburuk kondisi kulit sensitif. Sebisa mungkin, pilih produk yang bebas dari alkohol dan pewangi agar kulit tetap aman.

4. Gunakan Basic Skincare

Jika kulit kalian sensitif sehingga tidak mau menggunakan banyak produk, kalian bisa gunakan basic skincare yang terdiri dari facial wash atau cleanser, serum, moisturizer, dan sunscreen. Misalnya, pada pagi hari, kalian bisa menggunakan :

Soulyu Intensive Purifying Cleanser yang memiliki kandungan Moist 24 ™ 0,5%, Glycolic Acid 2,88%, Niacinamide 0,5%, Probiotics III 1%, dan Hyaluronic Acid yang dapat mengeksfoliasi kulit, mencerahkan kulit, mengurangi garis-garis halus dan tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan, sebagai anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV, membuat kulit terasa lebih sehat dan kenyal, sebagai vitamin B3 dan antioksidan, dan mengunci kelembapan di dalam lapisan kulit yang dapat membuat kulit terhidrasi dan terhindar dari kekeringan.