Gaya Rambut Baru Cinta Laura, Kece dengan Bob Sebahu di Paris Fashion Week 2024

CINTA Laura jadi salah satu selebriti Indonesia yang melenggang di salah satu perhelatan pekan mode dunia, Paris Fashion Week (PFW) 2024. Momen Cinta Laura di PFW 2024 ini mengundang decak kagum dan bikin netizen terpana.

Sederet momen elegan Cinta di acara fashion show kelas dunia ini diunggahnya di akun Instagram pribadinya, @claurakiehl. Beda dengan tahun lalu, kembali ke PFW kali ini Cinta hadir dengan gaya potongan rambut terbarunya.

Penasaran seperti apa gaya Cinta Laura dengan rambut pendek barunya di PFW 2024? Yuk intip posenya dari Instagram, @claurakiehl, Kamis (26/9/2024)

1. Pose bareng Kendall Jenner: Cinta Laura berfoto bersama model dan selebritis Hollywood, Kendall Jenner, Cara Delevigne, dan Simone Ashley.

Tak kalah memesona dengan bintang Hollywood ini, Cinta tampil elegan dan menawan dengan rambut bob sebahu yang memberikan tampilan fresh dan edgy pada visual Cinta.