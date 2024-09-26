Menjajal Perosotan Pelangi Terpanjang di Indonesia dari Ketinggian 30 Meter

DUSUN SEMILIR merupakan wisata kekinian Jawa Tengah yang populer di kalangan anak muda. Terletak di kawasan Bawen, Semarang, tempat wisata ini menawarkan konsep one stop destination bagi pengunjungnya.

Artinya, Anda bisa menikmati wahana bermain, tempat belanja, kuliner, sekaligus penginapan dalam satu kawasan. Praktis dan lebih efisien bukan?

Dusun Semilir ini menyuguhkan sederet wahana favorit bagi pengunjungnya. Salah satu yang paling populer dan banyak berseliweran di media sosial adalah Perosotan Pelangi.

Wahana seluncur ini memiliki ketinggian 30 meter dengan panjang 130 meter. Namun untuk bisa menjajal Perosotan Pelangi ini, ada syarat berat badan ya. Anda harus berbobot maksimal 85 kilogram.

Tak hanya Perosotan Pelangi, Dusun Semilir juga memiliki sederet wahana seru lainnya, seperti ATV, Omah Suwung, Banyu Biru, go kart, panahan, dan Cinema 7 Dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi.