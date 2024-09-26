Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menjajal Perosotan Pelangi Terpanjang di Indonesia dari Ketinggian 30 Meter

Gisellya Noorrahma , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |09:41 WIB
Menjajal Perosotan Pelangi Terpanjang di Indonesia dari Ketinggian 30 Meter
Menjajal Perosotan Pelangi, Wahana Seluncur Terpanjang di Indonesia. (Foto: Instagram/@dusunsemilir)
A
A
A

DUSUN SEMILIR merupakan wisata kekinian Jawa Tengah yang populer di kalangan anak muda. Terletak di kawasan Bawen, Semarang, tempat wisata ini menawarkan konsep one stop destination bagi pengunjungnya.

Artinya, Anda bisa menikmati wahana bermain, tempat belanja, kuliner, sekaligus penginapan dalam satu kawasan. Praktis dan lebih efisien bukan? 

Dusun Semilir ini menyuguhkan sederet wahana favorit bagi pengunjungnya. Salah satu yang paling populer dan banyak berseliweran di media sosial adalah Perosotan Pelangi.

Wahana seluncur ini memiliki ketinggian 30 meter dengan panjang 130 meter. Namun untuk bisa menjajal Perosotan Pelangi ini, ada syarat berat badan ya. Anda harus berbobot maksimal 85 kilogram.

Tak hanya Perosotan Pelangi, Dusun Semilir juga memiliki sederet wahana seru lainnya, seperti ATV, Omah Suwung, Banyu Biru, go kart, panahan, dan Cinema 7 Dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi.

Perosotan Pelangi Dusun Semilir
Menjajal Perosotan Pelangi, Wahana Seluncur Terpanjang di Indonesia. (Foto: Instagram/@dusunsemilir)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122322/3_kuliner_legendaris_semarang_yang_sayang_dilewatkan_saat_mudik-3phR_large.jpg
3 Kuliner Legendaris Semarang yang Sayang Dilewatkan saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/408/3030664/wisata_outbond-Ivci_large.JPG
Deretan Wisata Outbound Seru di Semarang, Asyik buat Mengisi Liburan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/408/2933920/7-tempat-wisata-untuk-natal-dan-tahun-baru-2024-di-semarang-JIKkJgmzED.jpg
7 Tempat Wisata untuk Natal dan Tahun Baru 2024 di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/406/2911951/menguak-alasan-kenapa-semarang-dijuluki-kota-jamu-Zrw5ikE7Qi.jpg
Menguak Alasan Kenapa Semarang Dijuluki Kota Jamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/301/2898456/7-jajanan-khas-semarang-lezatnya-bikin-lupa-mantan-gqcqO4s9Rq.jpg
7 Jajanan Khas Semarang, Lezatnya Bikin Lupa Mantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/406/2883039/masuk-top-10-ken-sandiaga-dorong-festival-kota-lama-semarang-jadi-event-internasional-PtLrw4jtD8.jpeg
Masuk Top 10 KEN, Sandiaga Dorong Festival Kota Lama Semarang Jadi Event Internasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement