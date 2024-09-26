Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |23:03 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat. (Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, sektor parekraf nasional mengalami perkembangan dan pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir. 

“Setelah pandemi COVID-19, pariwisata dalam negeri semakin disorot, terutama terkait isu keberlanjutan dan lingkungan,” ujarnya saat menghadiri wisuda Poltekpar NHI Bandung, pada 26 September 2024.

Lebih lanjut Angela mengatakan, perlu ada upaya dalam meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Salah satunya dengan terus melestarikan budaya dan adat tradisional. 

Dalam kesempatan yang sama, Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi NHI Bandung sebagai pioner pendidikan sektor pariwisata dalam negeri. Sehingga dia berharap, universitas tersebut bisa terus menghasilkan tenaga pariwisata berkualitas.

“NHI Bandung perlu terus berinovasi untuk pariwisata yang berkelanjutan. Karena saya melihat lulusannya berkontribusi besar terhadap pariwisata nasional,”katanya menambahkan. 

Angela Tanoesoedibjo
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat. (Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo)

Halaman:
1 2
      
