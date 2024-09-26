Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Investor Asing Masuk IKN, Sandiaga Uno: Alhamdulillah, Setelah Sekian Lama

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |22:18 WIB
3 Investor Asing Masuk IKN, Sandiaga Uno: Alhamdulillah, Setelah Sekian Lama
3 Investor Asing Masuk IKN, Sandiaga Uno: Alhamdulillah, Setelah Sekian Lama. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersyukur, tiga investor asing mulai menggelontorkan investasinya di Ibu Kota Nusantara alias IKN. 

Alhamdulillah, tiga investasi asing perdana masuk IKN. Setelah sekian lama berupaya, akhirnya pecah telur juga,” ungkap sang menteri di Bandara Soekarno Hatta, Banten, pada 26 September 2024.

Investor asal China, Rusia, dan Australia itu, akan mengembagkan IKN dengan investasi mencapai Rp1 triliun. 

Sandiaga Uno mengatakan, China yang diwakilkan Delonix Group akan membangun Delonix Nusantara yang terdiri dari properti, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat olahraga. 

Australian Independent School akan membangun kawasan pendidikan berstandar internasional di IKN. Sementara perusahaan asal Rusia, Magnum Estate International mengembangkan kawasan terintegrasi. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067235/groundbreaking_gedung_pesona_nusantara-Kw1k_large.jpg
Sandiaga Uno Renovasi Gedung Pesona Nusantara, Bakal Terapkan Konsep Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3066804/sandiaga_uno-aKo8_large.jpg
Sandiaga Uno Tanggapi Kritik Pedas Reza Arap Terkait Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3066795/sandiaga_uno-F5H0_large.jpg
Puncak Dipenuhi PKL Dadakan, Sandiaga Uno Dukung Inovasi Food Truck
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/406/3065537/sandiaga_uno-eAR2_large.jpg
Sandiaga Uno Tawarkan 2 Solusi untuk Atasi Kemacetan Parah di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/406/3062886/sandiaga_uno_minta_3_program_kemenparekraf_ini_berlanjut_di_era_prabowo-RArP_large.jpg
Sandiaga Uno Minta 3 Program Kemenparekraf Ini Berlanjut di Era Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/320/3040529/ketika-netizen-minta-dijodohkan-dengan-ajudan-sandiaga-uno-AZxnq6hkTu.jfif
Ketika Netizen Minta Dijodohkan dengan Ajudan Sandiaga Uno
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement