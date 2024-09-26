3 Investor Asing Masuk IKN, Sandiaga Uno: Alhamdulillah, Setelah Sekian Lama

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersyukur, tiga investor asing mulai menggelontorkan investasinya di Ibu Kota Nusantara alias IKN.

“Alhamdulillah, tiga investasi asing perdana masuk IKN. Setelah sekian lama berupaya, akhirnya pecah telur juga,” ungkap sang menteri di Bandara Soekarno Hatta, Banten, pada 26 September 2024.

Investor asal China, Rusia, dan Australia itu, akan mengembagkan IKN dengan investasi mencapai Rp1 triliun.

Sandiaga Uno mengatakan, China yang diwakilkan Delonix Group akan membangun Delonix Nusantara yang terdiri dari properti, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat olahraga.

Australian Independent School akan membangun kawasan pendidikan berstandar internasional di IKN. Sementara perusahaan asal Rusia, Magnum Estate International mengembangkan kawasan terintegrasi.