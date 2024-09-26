Next Hotel Yogyakarta Tanam 100 Mangrove di Muara Pandansimo Bantul

NEXT Hotel Yogyakarta menanam 100 pohon mangrove di Muara Pandansimo, Bantul, Yogyakarta, pada 26 September 2024. Program tanggung jawab sosial perusahaan itu diikuti oleh 30 orang yang merupakan karyawan dan pemuda setempat.

Next Hotel Yogyakarta Tanam 100 Pohon Mangrove di Muara Pandansimo Bantul. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)

Hartoyo, General Manager Next Hotel Yogyakarta mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kampanye pelestarian alam. Selain itu, pihaknya ingin berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar area operasi mereka.

“Kenapa melibatkan masyarakat? Karena kegiatan menanam mangrove ini akan berdampak langsung pada keseharian mereka. Mangrove ini kan cocok untuk kawasan pesisir pantai. Karena bisa menahan abrasi,” kata Hartoyo.

Sementara itu, Kelik selaku Ketua Komunitas Sumber Urip Mangrove Progo mengapresiasi program penanaman magrove yang dijalankan Next Hotel Yogyakarta bersama masyarakat.

“Semakin banyak mangrove yang ditanam di lahan ini maka akan semakin baik untuk lingkungan sekitar,” tutur Kelik.*

(Siska Maria Eviline)