Sandiaga Uno Bahagia, Proyek Delonix Nusantara Dapat Investasi Asing Senilai Rp1 Triliun

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno membawa kabar baik dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek Delonix Nusantara akan segera dimulai di kawasan tersebut.

Presiden Joko Widodo diketahui melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek tersebut pada 25 September 2024. Ada tiga investor asing yang terlibat dalam proyek tersebut.

Mereka berasal dari China (Delonix Group), Australia, dan Rusia. Ketiga investor asing tersebut, menurut Sandiaga Uno, akan menginvestasikan Rp1 triliun dalam proyek Delonix Nusantara.

“Alhamdulillah, akhirnya pecah telur juga. Setelah upaya sekian lama, akhirnya ada tiga investor asing yang masuk ke IKN dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandiaga.

Presiden Jokowi Resmikan Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN. (Foto: Okezone)

Delonix Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi dan investasi senilai Rp500 miliar. Proyek superblok ini akan terdiri dari hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat olahraga, dan apartemen.

Sandiaga Uno berharap, ada lebih banyak investor asing yang masuk dan membangun IKN di masa depan. “Semoga ini menjadi momentum berkembangnya investasi IKN. Sehingga ada lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.*

(Siska Maria Eviline)