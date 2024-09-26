Kemenparekraf Targetkan 100.000 Wisatawan Menonton MotoGP 2024 di Mandalika

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menargetkan 100.000 wisatawan menonton ajang MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada 27-29 September mendatang.

“Target itu sama dengan realisasi wisatawan yang menonton MotoGP pada tahun lalu. Itu target maksimal, karena kapasitas Mandalika memang segitu,” ujarnya pada 25 September 2024.

Sandiaga Uno berharap, masa tinggal dan spending (belanja wisata) para turis yang datang tahun ini untuk MotoGP bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Kemenparekraf, menurut sang menteri, berperan dalam mempromosikan penjualan tiket MotoGP. Dia mengaku, penjualan tiket hingga Rabu (25/9/2024) sudah sesuai target.

Meski sudah mencapai target, namun Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penjualan tiket karena umumnya wisatawan membeli tiket jelang event.