Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Targetkan 100.000 Wisatawan Menonton MotoGP 2024 di Mandalika

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |16:57 WIB
Kemenparekraf Targetkan 100.000 Wisatawan Menonton MotoGP 2024 di Mandalika
Ilustrasi Kemenparekraf Targetkan 100.000 Wisatawan Menonton MotoGP 2024 di Mandalika. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menargetkan 100.000 wisatawan  menonton ajang MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada 27-29 September mendatang.

“Target itu sama dengan realisasi wisatawan yang menonton MotoGP pada tahun lalu. Itu target maksimal, karena kapasitas Mandalika memang segitu,” ujarnya pada 25 September 2024.

Sandiaga Uno berharap, masa tinggal dan spending (belanja wisata) para turis yang datang tahun ini untuk MotoGP bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Kemenparekraf, menurut sang menteri, berperan dalam mempromosikan penjualan tiket MotoGP. Dia mengaku, penjualan tiket hingga Rabu (25/9/2024) sudah sesuai target.

Meski sudah mencapai target, namun Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penjualan tiket karena umumnya wisatawan membeli tiket jelang event.

MotoGP (Kemenparekraf)
Kemenparekraf Targetkan 100.000 Wisatawan Menonton MotoGP 2024 di Mandalika. (Foto: Kemenparekraf)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/625/3070033/wamenparekfraf-angela-tanoesoedibjo-nonton-langsung-motogp-mandalika-Lj4wvHA1XA.jpg
Wamenparekfraf Angela Tanoesoedibjo Nonton Langsung MotoGP Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/612/3069003/jorge_martin-71lp_large.jpg
4 Potret Ganteng Jorge Martin, Juara MotoGP Mandalika 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/627/3068856/suhu-aspal-sirkuit-mandalika-51-4-derajat-pembalap-motogp-berendam-air-es-kz0NLEehjI.jpg
Suhu Aspal Sirkuit Mandalika 51,4 Derajat, Pembalap MotoGP Berendam Air Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068664/motogp_mandalika-3O9A_large.jpg
Keseruan MotoGP Mandalika 2024, Pembalap Adu Cepat dengan Becak Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068333/jorge_martin-3anD_large.jpg
4 Potret Mesranya Jorge Martin dan Maria Monfort, Bucin Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/627/3068247/pembalap-motogp-tanam-pohon-di-area-mandalika-MTB4MoXfWT.jpg
Pembalap MotoGP Tanam Pohon di Area Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement