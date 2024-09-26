5 Sekte Paling Mengerikan Sepanjang Sejarah

SEKTE paling mengerikan sepanjang sejarah yang membawa manusia dalam dunia penuh kekeliruan dan manipulasi. Banyak individu terjebak dalam ajaran sesat yang sering dipimpin tokoh kharismatik dengan agenda tersembunyi.

Sekte-sekte ini menunjukkan betapa mengerikannya pengaruh pemimpin manipulatif dan keyakinan yang menyimpang dari akal sehat. Dalam artikel ini Okezone akan mengulas deretan sekte mengerikan yang pernah ada.

1.Heaven’s Gate

Didirikan oleh Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles, Heaven’s Gate adalah sekte yang mengimani mereka dapat meninggalkan tubuh fisik untuk bergabung dengan kehidupan yang lebih tinggi bersama alien.

Sekte ini menarik perhatian dunia ketika 39 orang anggotanya melakukan bunuh diri massal dengan meminum racun, pada 1997. Anggota Heaven’s Gate meyakini, pesawat alien yang berada di belakang Komet Hale-Bopp akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik.

Kematian massal dan keyakinan sesat ini menjadi salah satu insiden paling tragis dan tak terduga dalam sejarah sekte di Amerika Serikat.

2.The Manson Family

Sekte pimpinan Charles Manson ini menjadi momok menakutkan di Amerika Serikat pada era ‘60-an. Manson, yang menganggap dirinya sebagai mesias, memengaruhi pengikutnya untuk melakukan pembunuhan brutal.

Manson mengajarkan, perang ras besar-besaran yang disebutnya sebagai Helter Skelter akan segera terjadi dan pembunuhan adalah bagian dari rencana apokaliptik itu.

Aktris Sharon Tate yang sedang hamil 8 bulan merupakan salah satu korban pembunuhan Manson dan para pengikutnya. Hal inilah yang menjadikan The Manson Family sebagai sekte paling mengerikan sepanjang sejarah.

3.Aum Shinrikyo

Aum Shinrikyo merupakan sekte apokaliptik di Jepang. Sekte ini menggabungkan berbagai ajaran agama dengan teori konspirasi dan ramalan kehancuran.

Di bawah pimpinan Shoko Asahara, sekte ini beralih dari ajaran spiritual menjadi kelompok militan yang memproduksi senjata kimia dan biologi. Pada 1995, mereka melakukan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 1.000 lainnya.

Serangan teroris ini menunjukkan tingkat bahaya sekte ini, yang tak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan apokaliptik mereka.