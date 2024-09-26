Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ivan Gunawan Digandeng untuk Rancang Seragam Karyawan Watsons Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |23:00 WIB
Ivan Gunawan Digandeng untuk Rancang Seragam Karyawan Watsons Indonesia
Ivan Gunawan Digandeng untuk Rancang Seragam Karyawan Watsons Indonesia (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

WATSONS Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-18 tahun sekaligus Relaunch Watsons Senayan City Store, di Main Atrium, Mall Senayan City, Jakarta, pada Kamis, (26/9/2024).

Memperingati hari jadinya yang ke-18 tahun ini, Watsons Indonesia menggandeng desainer kondang Ivan Gunawan untuk merancang seragam karyawan, khususnya untuk store Watsons yang ada di mall Senayan City, Jakarta. 

Setidaknya ada 6 model desain seragam ditampilkan lewat fashion show alias peragaan  busana yang dikenakan para model.  Keenam desain tersebut tetap menonjolkan ciri khas warna Watsons Indonesia yang didominasi oleh warna hijau tosca. 

desain ivan gunawan (Wiwie)

(Foto: MPI/ Wiwie)

Hanya saja, motif seragamnya kini lebih diperkaya dengan sentuhan motif wastra tradisional berupa motif Batik.  Ivan Gunawan juga secara khusus menampilkan beberapa koleksi persembahannya di momen special ini.

desain ivan gunawan (Wiwie)

(Foto: MPI/ Wiwie)

Halaman:
1 2 3
      
