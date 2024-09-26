Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Maarten Paes dengan Gaya Casual, Wajah Tampannya Bikin Meleleh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |17:58 WIB
Potret Maarten Paes dengan Gaya Casual, Wajah Tampannya Bikin Meleleh (Foto: Instagram)
A
A
A

Maarten Paes merupakan kiper Timnas Indonesia dan FC Dallas yang mencuri perhatian. Belum lama ini dia menjadi perbincangan karena berpeluang gabung FC Barcelona. 

“Maarten Paes (26/GK) Welcome to FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek USD1,5-2 juta jika ingin merekrut Paes,” tulis akun @idextratime, Kamis (26/9/2024). 

Selain lihai menangkap bola, kekasih dari Luna Bijl ini juga memiliki paras tampan. Tak heran jipa penampilannya di lapangan selalu membuat banyak penonton wanita terpesona.

Maarten Paes sendiri salah satu artis yang aktif membagikan aktivitasnya. Salah satunya gaya outfit dia yang selalu terlihat kece dan stylish.

Berikut potret Maarten Paes dengan gaya casual seperti disitat dari Instagram @maartenpaes, Kamis (26/9/2024). 

1. Foto candid

Potret Maarten Paes dengan Gaya Casual, Wajah Tampannya Bikin Meleleh (Foto: instagram)
Potret Maarten Paes saat foto candid sambil berjalan. Dia memakai atasan warna beige dipadukan dengan celana panjang hitam dan sneakers. Dia menambahkan kacamata hitam dan membawa shoulder bag. Gayanya keren abis!

2. Momen ngedate bareng sang ibu

Potret Maarten Paes dengan Gaya Casual, Wajah Tampannya Bikin Meleleh (Foto: Instagram)
Di tengah kesibukannya sebagai pemain bola, Maarten Paes masih menyempatkan waktu untuk ngedate bareng sang ibu. Keduanya terlihat sedang berada di sebuah cafe. Maarten memakai baju lengan panjang warna abu-abu. Sementara ibunya memakai baju motif.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
