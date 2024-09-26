3 Potret Rose BLACKPINK Tampil Ala Cewek 80-an di Paris Fashion Week, Cantik dengan Rambut Curly

ROSE BLACKPINK baru-baru ini sukses mencuri perhatian berkat penampilannya saat hadir di Paris Fashion Week untuk YSL. Pasalnya, di momen tersebut, Rose tampil berani dalam balutan lingerie yang dipadukan dengan outer berbulu.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @harpersbazaarhk.

Tampil dengan gaya rambut curly ala 80-an



Gaya rambut Rose sukses membuat penggemarnya terpukau. Jika biasanya ia kerap tampil dengan gaya rambut lurus, kali ini perempuan Australia berdarah Korea ini tampil beda dengan gaya rambut curly ala perempuan 80-an.

Gaya rambut ini sendiri kembali populer sejak musim semi. Dari Tracy Ellis Ross hingga Emily Ratajkowski, tren rambut ini melintasi banyak penampilan selebriti Barat. Model rambut curly yang berasal dari rambut ikal ini pertama kali populer di tahun 1980-an, dan dikenal dengan nama gaya rambut keriting disko.

Rose tampak menguncir kuda rambut curly-nya itu, sehingga menampilkan kesan chic dan ‘messy’ ala perempuan-perempuan jadul. Penata rambut sang bintang juga meninggalkan sulur depan untuk membingkai wajahnya.

Tampilan rambut ini berfungsi sebagai mahkota pernyataan untuk kemewahan yang lembut dan gerah, menambahkan sentuhan ceria yang sempurna pada tampilan barisan depannya.

Seksi dengan lingerie



Berangkat dari pakaian serba hitam masa lalunya, Rosé hadir dengan gaun slip yang menyerupai lingerie alias pakaian dalam wanita yang dipadukan dengan outer berbulu nan ‘fashionable’.