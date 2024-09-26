Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dior Tampilkan Koleksi Sporty ala Agen Rahasia di Paris Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |15:30 WIB
Dior Tampilkan Koleksi Sporty ala Agen Rahasia di Paris Fashion Week
Dior di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENAMA fashion Dior membawa gaya sporty dan berani pada koleksi Spring/Summer 2025. Koleksi ini pun ditampilkan pada Paris Fashion Week 2025.

Koleksi Dior Spring/Summer 2025 ini memiliki tampilan sporty yang unik. Bersama Sofia Ginevra Giannì, seorang seniman dan penembak kompetitif yang dikenal di Internet sebagai SAGG Napoli, menembakkan panah selama acara tersebut, aktif bermain.
Dior
Namun, item dalam koleksinya seperti sabuk olahraga dan sarung tangan kulit hitam seperti pakaian seorang pembunuh bayaran, bukan hanya seorang atlet. Aura misterius ini juga mengingatkan pada atlet Olimpiade 2024 Kim Yee, yang menjadi terkenal dan terus sukses di bidang akting dan modeling. Tema umum dari koleksi ini adalah keanggunan yang berbeda dan berbeda.
Dior
Direktur kreatif Dior, Maria Grazia Chiuri, mengungkapkan bahwa koleksi tersebut merupakan penghormatan kepada Christian Dior dan ibunya, Madeleine, salah satu "Horse Girls" asli. Inspirasi tersebut tercermin pada elemen berkuda dalam koleksi ini.

Namun koleksi ini tak hanya tampil sporty, dengan jaket, tas kulit halus, kacamata hitam, dan gaun bernuansa gelap. Ini semacam petualangan misteri, mirip dengan tipe agen misteri James Bond.
Dior
Koleksi SS25 ini sedikit lebih kasual dibandingkan rilisan Chiuri sebelumnya. Elemen kulit, ikat pinggang, dan pakaian olahraga membuat koleksi ini semakin bergaya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/612/3043515/mingyu_seventeen-s3mq_large.jpg
Mingyu SEVENTEEN Akhirnya Resmi Jadi Brand Ambassador Dior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/611/3032020/rihana-QTcp_large.jpg
Dior Gandeng Rihana Jadi Wajah Baru Parfum JAdore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/194/2862394/temani-jisoo-blackpink-txt-resmi-jadi-wajah-baru-dior-jMwegwys4A.jpg
Temani Jisoo BLACKPINK, TXT Resmi Jadi Wajah Baru Dior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/07/194/2795022/gaya-tante-ernie-meike-ibu-mario-dandy-tenteng-tas-very-limited-edition-dior-Q6mCvWoCys.jpg
Gaya Tante Ernie Meike, Ibu Mario Dandy Tenteng Tas Very Limited Edition Dior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/25/194/2752761/ambil-inspirasi-dari-josephine-baker-dior-couture-show-tampilkan-koleksi-jadul-N0kJN9x7eV.jpg
Ambil Inspirasi dari Josephine Baker, Dior Couture Show Tampilkan Koleksi Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/194/2731585/christian-dior-bawa-350-gaun-dengan-struktur-tradisional-untuk-pameran-di-jepang-zRnc32K1ts.jpg
Christian Dior Bawa 350 Gaun dengan struktur tradisional untuk Pameran di Jepang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement