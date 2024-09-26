Dior Tampilkan Koleksi Sporty ala Agen Rahasia di Paris Fashion Week

JENAMA fashion Dior membawa gaya sporty dan berani pada koleksi Spring/Summer 2025. Koleksi ini pun ditampilkan pada Paris Fashion Week 2025.

Koleksi Dior Spring/Summer 2025 ini memiliki tampilan sporty yang unik. Bersama Sofia Ginevra Giannì, seorang seniman dan penembak kompetitif yang dikenal di Internet sebagai SAGG Napoli, menembakkan panah selama acara tersebut, aktif bermain.



Namun, item dalam koleksinya seperti sabuk olahraga dan sarung tangan kulit hitam seperti pakaian seorang pembunuh bayaran, bukan hanya seorang atlet. Aura misterius ini juga mengingatkan pada atlet Olimpiade 2024 Kim Yee, yang menjadi terkenal dan terus sukses di bidang akting dan modeling. Tema umum dari koleksi ini adalah keanggunan yang berbeda dan berbeda.



Direktur kreatif Dior, Maria Grazia Chiuri, mengungkapkan bahwa koleksi tersebut merupakan penghormatan kepada Christian Dior dan ibunya, Madeleine, salah satu "Horse Girls" asli. Inspirasi tersebut tercermin pada elemen berkuda dalam koleksi ini.

Namun koleksi ini tak hanya tampil sporty, dengan jaket, tas kulit halus, kacamata hitam, dan gaun bernuansa gelap. Ini semacam petualangan misteri, mirip dengan tipe agen misteri James Bond.



Koleksi SS25 ini sedikit lebih kasual dibandingkan rilisan Chiuri sebelumnya. Elemen kulit, ikat pinggang, dan pakaian olahraga membuat koleksi ini semakin bergaya.

(Martin Bagya Kertiyasa)