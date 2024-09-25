Profil Lielyana Halim dan Elisangelo Jardim de Jesus, Orangtua Welber Jardim yang Bukan Orang Sembarangan

Profil Lielyana Halim dan Elisangelo Jardim de Jesus, orangtua Welber Jardim yang bukan orang sembarangan (Foto: Instagram)

PROFIL Lielyana Halim dan Elisangelo Jardim de Jesus, orangtua Welber Jardim yang bukan orang sembarangan. Dia merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Brasil São Paulo FC. Untuk itu beberapa penggemar bola penasaran dengan keluarganya.

Beberapa informasi profil Lielyana Halim dan Elisangelo Jardim de Jesus, orangtua Welber Jardim yang bukan orang sembarangan banyak dicari.

Ayah Welber Jardim yang pernah bermain untuk Persekaba Badung dan Persiba Balikpapan di Liga Indonesia.

Elisangelo Jardim de Jesus merupakan pemain asing yang pernah membela sejumlah tim di Indonesia, seperti Persekaba Kabupaten Badung, Bali, Persiba Balikpapan, hingga Barito Putra. Saat di Persiba Balikpapan, ia berhasil mencetak 3 gol dalam 32 laga di Indonesia Super League musim 2008/09.

Dirinya berhasil mengemas tiga gol pada pertandingan melawan Persiwa Wamena, Persipura Jayapura, dan Persija Jakarta.

Bukan hanya di Indonesia, Elisangelo Jardim de Jesus juga sempat memiliki karier di Myanmar. Dia membela Yangoon United dan mempersembahkan dua gelar Liga Nasional Myanmar.

Saat ini Elisangelo Jardim de Jesus sudah pensiun dan menetap di Brasil bersama keluarganya. Dia tetap beraktivitas di sepakbola sebagai agen pemain sekaligus pelatih profesional.

Namun, bagi Elisangelo Jardim de Jesus, Indonesia adalah tanah air keduanya. Sebab, dari pernikahan dengan Lielyana Halim, dirinya memiliki dua orang putra dan seorang putri. Bahkan, putra pertamanya, Welberlieskott de Halim Jardim, mengikuti jejaknya menjadi pemain.