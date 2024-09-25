Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Tarot Hari Ini: Pertimbangkan dengan Matang Jika Ingin Berutang

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |10:13 WIB
Ramalan Tarot Hari Ini: Pertimbangkan dengan Matang Jika Ingin Berutang
Ramalan Tarot. (Foto: Freepik)
RAMALAN tarot hari ini memperlihatkan kartu five of swords, apa artinya?

Five of Swords 

Kartu Tarot - Five of Swords

Kartu Five of Swords yang muncul di hari ini menandakan adanya konflik. Ketidakadilan. Jadilah pemenang. Jangan menyerah. Keterampilan dan kepercayaan diri harus tetap dibangun. Meskipun hidup terkadang tampak tidak adil, tetaplah bangun keyakinanmu. Perasaan tidak berdaya hanyalah akan melemahkan. 

Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Tingkatkan kesadaran dan keterampilanmu. Belajarlah dari pengalaman bahwa kemenangan bukanlah segalanya, terutama ketika penipuan adalah bagian dari strategi. 

      
