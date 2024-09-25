11 Ciri-Ciri Hamil Anak Laki-Laki

SIMAK 11 ciri-ciri hamil anak laki-laki yang jarang diketahui oleh calon ibu. Ada beberapa mitos dan cerita nenek-nenek tentang gejala yang konon mengindikasikan apakah seorang wanita akan memiliki anak laki-laki atau perempuan.

Namun, secara pasti untuk melihat jenis kelamin anak dalam kandungan saat berumur 20 minggu.

Berikut 11 ciri-ciri hamil anak laki-laki :

1. Perubahan fisik wajah

Perubahan fisik pada kulit dapat terjadi mulai dari kepala hingga kaki. Munculnya jerawat disebabkan oleh masalah hormonal ini. Ada beberapa masalah kulit yang dapat dikaitkan dengan kehamilan bayi laki-laki. Menurut salah satu penelitian, semakin banyak jerawat pada wanita hamil, maka kemungkinan untuk memiliki bayi laki-laki akan meningkat berkali-kali lipat.

2. Ngidam makanan

Jika wanita menginginkan sesuatu yang asin dan asam, maka kemungkinan untuk memiliki bayi laki-laki akan meningkat berkali-kali lipat. Wanita hamil seharusnya merasa bebas untuk memuaskan keinginannya jika ia mengonsumsi makanan yang sehat dan aman.

3. Bentuk perut

Bagi wanita yang mengandung bayi laki-laki, diyakini bahwa perut hamil akan lebih dekat ke panggul mereka. Namun, tidak ada alasan ilmiah untuk mempercayai teori ini.

4. Malas merawat diri

Ibu yang sedang hamil anak laki-laki juga kerap dikaitkan dengan malas merawat diri selama masa kehamilan. Padahal hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin janin yang dikandung. Itu hanyalah kebiasaan dari sang ibu.