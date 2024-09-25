700 Nama Bayi Laki- Laki Modern Jawa Lengkap dengan Artinya

, Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |08:41 WIB

700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya (Foto: Freepik)

REKOMENDASI 700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya. Pilihan nama ini bisa menjadi referensi bagi calon orangtua.

Sebab, nama memiliki makna hingga bisa membuat calon anak sukses di masa depan. Salah satunya menggunakan nama dari bahasa Jawa.

Berikut 700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan A:

1. Abhicandra: cahaya kepintaran

2. Abimanyu: tidak takut akan kesulitan

3. Abisatya: seorang yang jujur

4. Abiyasa: seorang yang selalu mendekati sifat-sifat terpuji

5. Abyasa: pandai

6. Adicandra: rembulan yang indah

7. Adiguna: pandai dan pintar

8. Adikara: memberi perintah

9. Adinata: paling unggul

10. Adipramana: penguasa pertama

11. Aditya: matahari

12. Adiwangsa: mulia

13.Agnibrata: bertindak dengan hangat

14. Agung: besar

15. Aji: berharga

16. Andaru: wahyu, kebahagiaan, suka menolong, dermawan, memberi jala

17. Aradhana: perdamaian

18. Ardianto: kehormatan

19. Ardiono: jiwa yang kuat

20. Arga: gunung

21. Arjanta: selalu gembira

22. Arjuna: hebat

23. Arya: bangsawan

24. Atmaja: anak laki-laki

25. Apta: pandai, cerdas

26. Asmaralaya: anak dari surga

27. Astaguna: selalu berbuat kebaikan

28. Aswangga: gesit, bertumbuh cekatan

29.Aayan: pemberian Tuhan

30.Afreen: indah

31.Ashar: bijaksana

32.Ahsan: terbaik

33.Arham: baik, penuh kasih

34.Arsalan: berani, bukan penakut

35.Aqib: sukses

36.Atlas: membawa

37.Avi: Tuhanku

38.Axel: bapak perdamaian

39.Axelle: sumber kehidupan

40.Aydin: cerdas

45. Abyaz: Taat, takwa

50.Aksa: Enak dipandang

53.Arzaquna: Bersifat mulia

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya Awalan B:

1. Baheera: luhur, tinggi budi

2. Bahran: bercahaya

3. Bahy: yang tampan

4. Balindra: berbakti pada junjungan

5. Bamantara: penguasa udara

6. Barra: semangat

7. Barrett: seperti beruang

8. Bassam: banyak tersenyum

9. Basyir: penyampai kabar gembira

10. Bayanaka: luar biasa

11. Bahr: laut, lautan

12. Bahi: indah, yang sempurna

13. Bahy: yang tampan dan elok matanya

14. Baihaqi: imam perawi hadist

15. Baim: penguasa yang baik

16. Bais: tentara

17. Bakhtiar: yang bahagia

18. Banan: ujung jari

19. Bani: kaum

21. Baldwin: sahabat akrab

22. Barry: tombak, penombak

23. Banara: tumbuh-tumbuhan yang rindang

24. Bimala: murni

25. Badia: unik

26. Bahiga: penuh cinta, gembira

27. Bastian: yang patut dimuliakan

28. Barra: bersih

29. Bashra: pembawa kebahagiaan

30. Basman: yang banyak tersenyum

31. Behzad: jujur, perhatian

32. Bilal: terpilih

33. Baari: terkenal, brilian

34. Baasim: senyuman

35. Badr: bulan

36. Badran: paling indah

37. Baheen: kuat, dihormati

38. Bhalendra: dewa terang

39. Binara: menara

40. Birney: penghuni pulau

41. Bishop: pelindung

42. Blaise: cadel

43. Bagas: kuat dan teguh

44. Bagaskoro: matahari bersinar

45. Bagya: senang, bahagia

46. Bajradaka: air intan

47. Bamantara: penguasa udara

48. Barata: menjauhi duniawi

49. Basiran: dermawan

50. Baskara: matahari

51. Basuki: orang yang selamat

52. Baswara: bercahaya, berkilau

53. Batara: wibawa dewa

54. Baureksa: seorang pelindung

55. Bayuaji: gabungan dari Bayu (angin dan kesaktian) dan Aji (ilmu sakti)

56. Bhadrika: pemberani

57. Bimo: luar biasa

58. Birawa: dahsyat, hebat

59. Bisma: sangat luar biasa, nama tokoh wayang

60. Bhagawanta: untung serta bahagia

61. Bhanu: sinar, cahaya terang

62. Budiono: laki-laki yang baik

63. Brahma: Dewa pencipta alam, mantra suci

64. Bramantya: semangat

65. Brawijaya: yang mulia raja wijaya

66. Byakta: terang

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan C

1. Cakra: panah

2. Caleb: orang kepercayaan

3. Carel: kuat

4. Chenoa: burung merpati putih

5. Chalis: terbebas dari ancaman, selamat

6. Caden: teman, kerabat

7. Caleb: dermawan

8. Carim: murah hati, dermawan

9. Casildo: pemuda pejuang

10. Cazim: penyabar

11. Cemal: keindahan

12. Chafik: bersimpati

13. Chaker: berterima kasih

14. Chanan: Tuhan itu Maha Pengasih

15. Clayton: tempat dengan tanah liat yang bagus

16. Clearesta: puncak kemuliaan

17. Cleosa: terkenal

18. Clovis: prajurit terkenal

19. Cody: kecerdasan

20. Coen: penasihat yang berani

21. Colby: kota batu bara

22. Coleman: pelayan Nicholas

23. Colson: orang yang menang

24. Conary: bijaksana

25. Costela: pantai

26. Chokri: diberkati

27. Chumaidi: pujaanku

28. Coman: mulia, luhur, bangsawan, ningrat

29. Cahyadi: sinar yang indah

30. Cahyo: cahaya

31. Cakra: roda yang melindungi

32. Cakrawala: tempat bintang-bintang

33. Candra: anak laki-laki yang bersinar lembut

34. Caraka: utusan

35. Caturangga: lengkap

36. Cipta: anak laki-laki yang baik hati, menciptakan, membuat

37. Cokroaminoto: putra matahari yang saleh

38. Cokroatmojo: putra matahari

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan D

1. Damarlangit: gabungan dari nama Damar (yang menerangi) dan Langit (angkasa)

2. Daniswara: yang mulia

3. Danurdara: diharap jadi orang kaya ilmu

4. Darsa: keinginan

5. Daru: meteor

6. Darya: berbudi luhur

7. Dewandaru: Tuhan yang memberi wahyu dan kebahagiaan

8. Dewangga: tubuh sang dewa

9. Dhika: anak laki-laki yang diberi kelebihan

10. Dimas: yang dicintai

11. Dipa: raja

12. Djani: tekun

13. Daffin: yang disayangi

14. Davion: agung

15. Daharyadika: baik dan sopan

16. Dahdy: yang tercinta

17. Dakari: bahagia

18. Dalton: pertanian lembah

19. Danadyaksa: penjaga kejayaan

20. Danantya: berani berkorban untuk mencapai kesempurnaan

21. Delmar: laut

22. Dareen: orang yang bijak

23. Danendra: raja yang kaya raya

24. Daanii: dekat

25. Daarii: mengetahui

26. Daaris: pembaca, pelajar

27. Daffa: banyak memiliki pertahanan diri

28. Dahdy: yang tercinta

29. Daifullah: tamu Allah

30. Daim: kekal abadi

31. Dalil: penunjuk, alasan

32. Daiyan: hakim, pembalas

33. Danesh: kebijaksanaan, terpelajar

34. Dhafir: menang, juara

35. Dhiaulhaq: sinar cahaya

36. Dominic: agung

Dylan: anak laut

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan E

1. Edi: indah, enak dipandang

2. Elon: mengikuti arus

3. Endaru: kuat

4. Endra: yang terakhir, tampan

5. Estu: sungguh-sungguh

6. Euko: Anak pertama

Elang: pemberani

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan F

1. Fajar: lahir di waktu fajar

2. Fusena: kilau cahaya

3. Farraz: Jujur.

4. Fikram: Berani.

5. Fazwan: Tumbuh tinggi seperti bintang.

6. Falan: Banyak buahnya yang subur.

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan G

1. Gadhing: anak laki-laki yang kokoh

2. Ganendra: pasukan dewa

3. Gentala: naga

4. Giandra: cerdas dan sejahtera

5. Gilang: anak laki-laki yang teguh

6. Guinandra: sentausa dan pintar

7. Gumelar: anak laki-laki yang terus terang

8. Gunawan: laki-laki yang berguna

9. Guntur: anak suci

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan H

1. Hadinata: gabungan dari nama Hadi (petunjuk jalan) dan Nata (pelindung)

2. Handaru: wahyu, kebahagiaan

3. Hanenda: tidak mudah menyerah

4. Haribawa: pembawa kebahagiaan

5. Harjasa: indah

6. Harjita: hidup bermanfaat

7. Haris: tertata

8. Hartadi: harta yang indah

9. Hasta: delapan

10. Hendro: bergaris emas

11. Herdian: diharapkan jadi orang mulia

12. Herjuno: sangat sopan

13. Himawan: pegunungan

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan I

1. Idhang: tempat bersandar, orang yang dapat diandalkan

2. Ihatra: di dunia

3. Indra: diberi kemuliaan dan bijaksana

4. Indradewa: yang diberi kemuliaan oleh Tuhan

5. Inir: kehormatan

6. Ismawan: bijaksana dan teguh

7. Ismoyono: keteguhan, kebijaksanaan

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan J

1. Jagapati: yang menjaga kesehatan

2. Jagaraga: yang melindungi raganya

3. Janu: berpikir jauh kedepan

4. Jarot: berotot, kuat

5. Jatmika: sopan santun

6. Jaya: luar Biasa

7. Jayantaka: seorang yang bijak

8. Joko: anak muda

9. Jumanta: emas, mutiara

10. Jumantara: angkasa

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan K

1. Kaesang: raja keturunan bangsawan

2. Kama: yang dipuja

3. Kamajaya: Dewa cinta

4. Kamandaka: yang memerintah

5. Kanigara: bunga matahari

6. Kawindra: punya rasa seni

7. Karno: lembut hati

8. Kawanda: awan

9. Kawidagda: rajin, terampil

10. Kawiswara: yang mulia

11. Kresna: bijaksana

12. Kukuh: mantap

13. Kusna: suka ilmu pengetahuan

14. Kusuma: kesentosaan

15. Kuswan: Sentosa

-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan L

1. Labda: cerdas

2. Lakeswara: Raja dunia

3. Laksamana: berkemauan keras

4. Lasmana: kemauan keras

5. Lawana: samudera, lautan

6. Leksana: mempunyai kelebihan

7. Lesmana: selamanya

8. Lingga: tanda yang melambangkan kekuasaan

9. Lintang: bintang bersinar

10. Listu: ceria dan bahagia

11. Luhung: lebih tinggi, sangat mulia

12. Luhur: mulia

13. Lulut: penurut