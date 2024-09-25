REKOMENDASI 700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya. Pilihan nama ini bisa menjadi referensi bagi calon orangtua.
Sebab, nama memiliki makna hingga bisa membuat calon anak sukses di masa depan. Salah satunya menggunakan nama dari bahasa Jawa.
Berikut 700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan A:
1. Abhicandra: cahaya kepintaran
2. Abimanyu: tidak takut akan kesulitan
3. Abisatya: seorang yang jujur
4. Abiyasa: seorang yang selalu mendekati sifat-sifat terpuji
5. Abyasa: pandai
6. Adicandra: rembulan yang indah
7. Adiguna: pandai dan pintar
8. Adikara: memberi perintah
9. Adinata: paling unggul
10. Adipramana: penguasa pertama
11. Aditya: matahari
12. Adiwangsa: mulia
13.Agnibrata: bertindak dengan hangat
14. Agung: besar
15. Aji: berharga
16. Andaru: wahyu, kebahagiaan, suka menolong, dermawan, memberi jala
17. Aradhana: perdamaian
18. Ardianto: kehormatan
19. Ardiono: jiwa yang kuat
20. Arga: gunung
21. Arjanta: selalu gembira
22. Arjuna: hebat
23. Arya: bangsawan
24. Atmaja: anak laki-laki
25. Apta: pandai, cerdas
26. Asmaralaya: anak dari surga
27. Astaguna: selalu berbuat kebaikan
28. Aswangga: gesit, bertumbuh cekatan
29.Aayan: pemberian Tuhan
30.Afreen: indah
31.Ashar: bijaksana
32.Ahsan: terbaik
33.Arham: baik, penuh kasih
34.Arsalan: berani, bukan penakut
35.Aqib: sukses
36.Atlas: membawa
37.Avi: Tuhanku
38.Axel: bapak perdamaian
39.Axelle: sumber kehidupan
40.Aydin: cerdas
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya Awalan B:
1. Baheera: luhur, tinggi budi
2. Bahran: bercahaya
3. Bahy: yang tampan
4. Balindra: berbakti pada junjungan
5. Bamantara: penguasa udara
6. Barra: semangat
7. Barrett: seperti beruang
8. Bassam: banyak tersenyum
9. Basyir: penyampai kabar gembira
10. Bayanaka: luar biasa
11. Bahr: laut, lautan
12. Bahi: indah, yang sempurna
13. Bahy: yang tampan dan elok matanya
14. Baihaqi: imam perawi hadist
15. Baim: penguasa yang baik
16. Bais: tentara
17. Bakhtiar: yang bahagia
18. Banan: ujung jari
19. Bani: kaum
21. Baldwin: sahabat akrab
22. Barry: tombak, penombak
23. Banara: tumbuh-tumbuhan yang rindang
24. Bimala: murni
25. Badia: unik
26. Bahiga: penuh cinta, gembira
27. Bastian: yang patut dimuliakan
28. Barra: bersih
29. Bashra: pembawa kebahagiaan
30. Basman: yang banyak tersenyum
31. Behzad: jujur, perhatian
32. Bilal: terpilih
33. Baari: terkenal, brilian
34. Baasim: senyuman
35. Badr: bulan
36. Badran: paling indah
37. Baheen: kuat, dihormati
38. Bhalendra: dewa terang
39. Binara: menara
40. Birney: penghuni pulau
41. Bishop: pelindung
42. Blaise: cadel
43. Bagas: kuat dan teguh
44. Bagaskoro: matahari bersinar
45. Bagya: senang, bahagia
46. Bajradaka: air intan
47. Bamantara: penguasa udara
48. Barata: menjauhi duniawi
49. Basiran: dermawan
50. Baskara: matahari
51. Basuki: orang yang selamat
52. Baswara: bercahaya, berkilau
53. Batara: wibawa dewa
54. Baureksa: seorang pelindung
55. Bayuaji: gabungan dari Bayu (angin dan kesaktian) dan Aji (ilmu sakti)
56. Bhadrika: pemberani
57. Bimo: luar biasa
58. Birawa: dahsyat, hebat
59. Bisma: sangat luar biasa, nama tokoh wayang
60. Bhagawanta: untung serta bahagia
61. Bhanu: sinar, cahaya terang
62. Budiono: laki-laki yang baik
63. Brahma: Dewa pencipta alam, mantra suci
64. Bramantya: semangat
65. Brawijaya: yang mulia raja wijaya
66. Byakta: terang
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan C
1. Cakra: panah
2. Caleb: orang kepercayaan
3. Carel: kuat
4. Chenoa: burung merpati putih
5. Chalis: terbebas dari ancaman, selamat
6. Caden: teman, kerabat
7. Caleb: dermawan
8. Carim: murah hati, dermawan
9. Casildo: pemuda pejuang
10. Cazim: penyabar
11. Cemal: keindahan
12. Chafik: bersimpati
13. Chaker: berterima kasih
14. Chanan: Tuhan itu Maha Pengasih
15. Clayton: tempat dengan tanah liat yang bagus
16. Clearesta: puncak kemuliaan
17. Cleosa: terkenal
18. Clovis: prajurit terkenal
19. Cody: kecerdasan
20. Coen: penasihat yang berani
21. Colby: kota batu bara
22. Coleman: pelayan Nicholas
23. Colson: orang yang menang
24. Conary: bijaksana
25. Costela: pantai
26. Chokri: diberkati
27. Chumaidi: pujaanku
28. Coman: mulia, luhur, bangsawan, ningrat
29. Cahyadi: sinar yang indah
30. Cahyo: cahaya
31. Cakra: roda yang melindungi
32. Cakrawala: tempat bintang-bintang
33. Candra: anak laki-laki yang bersinar lembut
34. Caraka: utusan
35. Caturangga: lengkap
36. Cipta: anak laki-laki yang baik hati, menciptakan, membuat
37. Cokroaminoto: putra matahari yang saleh
38. Cokroatmojo: putra matahari
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan D
1. Damarlangit: gabungan dari nama Damar (yang menerangi) dan Langit (angkasa)
2. Daniswara: yang mulia
3. Danurdara: diharap jadi orang kaya ilmu
4. Darsa: keinginan
5. Daru: meteor
6. Darya: berbudi luhur
7. Dewandaru: Tuhan yang memberi wahyu dan kebahagiaan
8. Dewangga: tubuh sang dewa
9. Dhika: anak laki-laki yang diberi kelebihan
10. Dimas: yang dicintai
11. Dipa: raja
12. Djani: tekun
13. Daffin: yang disayangi
14. Davion: agung
15. Daharyadika: baik dan sopan
16. Dahdy: yang tercinta
17. Dakari: bahagia
18. Dalton: pertanian lembah
19. Danadyaksa: penjaga kejayaan
20. Danantya: berani berkorban untuk mencapai kesempurnaan
21. Delmar: laut
22. Dareen: orang yang bijak
23. Danendra: raja yang kaya raya
24. Daanii: dekat
25. Daarii: mengetahui
26. Daaris: pembaca, pelajar
27. Daffa: banyak memiliki pertahanan diri
28. Dahdy: yang tercinta
29. Daifullah: tamu Allah
30. Daim: kekal abadi
31. Dalil: penunjuk, alasan
32. Daiyan: hakim, pembalas
33. Danesh: kebijaksanaan, terpelajar
34. Dhafir: menang, juara
35. Dhiaulhaq: sinar cahaya
36. Dominic: agung
Dylan: anak laut
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan E
1. Edi: indah, enak dipandang
2. Elon: mengikuti arus
3. Endaru: kuat
4. Endra: yang terakhir, tampan
5. Estu: sungguh-sungguh
6. Euko: Anak pertama
Elang: pemberani
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan F
1. Fajar: lahir di waktu fajar
2. Fusena: kilau cahaya
3. Farraz: Jujur.
4. Fikram: Berani.
5. Fazwan: Tumbuh tinggi seperti bintang.
6. Falan: Banyak buahnya yang subur.
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan G
1. Gadhing: anak laki-laki yang kokoh
2. Ganendra: pasukan dewa
3. Gentala: naga
4. Giandra: cerdas dan sejahtera
5. Gilang: anak laki-laki yang teguh
6. Guinandra: sentausa dan pintar
7. Gumelar: anak laki-laki yang terus terang
8. Gunawan: laki-laki yang berguna
9. Guntur: anak suci
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan H
1. Hadinata: gabungan dari nama Hadi (petunjuk jalan) dan Nata (pelindung)
2. Handaru: wahyu, kebahagiaan
3. Hanenda: tidak mudah menyerah
4. Haribawa: pembawa kebahagiaan
5. Harjasa: indah
6. Harjita: hidup bermanfaat
7. Haris: tertata
8. Hartadi: harta yang indah
9. Hasta: delapan
10. Hendro: bergaris emas
11. Herdian: diharapkan jadi orang mulia
12. Herjuno: sangat sopan
13. Himawan: pegunungan
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan I
1. Idhang: tempat bersandar, orang yang dapat diandalkan
2. Ihatra: di dunia
3. Indra: diberi kemuliaan dan bijaksana
4. Indradewa: yang diberi kemuliaan oleh Tuhan
5. Inir: kehormatan
6. Ismawan: bijaksana dan teguh
7. Ismoyono: keteguhan, kebijaksanaan
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan J
1. Jagapati: yang menjaga kesehatan
2. Jagaraga: yang melindungi raganya
3. Janu: berpikir jauh kedepan
4. Jarot: berotot, kuat
5. Jatmika: sopan santun
6. Jaya: luar Biasa
7. Jayantaka: seorang yang bijak
8. Joko: anak muda
9. Jumanta: emas, mutiara
10. Jumantara: angkasa
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan K
1. Kaesang: raja keturunan bangsawan
2. Kama: yang dipuja
3. Kamajaya: Dewa cinta
4. Kamandaka: yang memerintah
5. Kanigara: bunga matahari
6. Kawindra: punya rasa seni
7. Karno: lembut hati
8. Kawanda: awan
9. Kawidagda: rajin, terampil
10. Kawiswara: yang mulia
11. Kresna: bijaksana
12. Kukuh: mantap
13. Kusna: suka ilmu pengetahuan
14. Kusuma: kesentosaan
15. Kuswan: Sentosa
-700 nama bayi laki-laki modern Jawa lengkap dengan artinya awalan L
1. Labda: cerdas
2. Lakeswara: Raja dunia
3. Laksamana: berkemauan keras
4. Lasmana: kemauan keras
5. Lawana: samudera, lautan
6. Leksana: mempunyai kelebihan
7. Lesmana: selamanya
8. Lingga: tanda yang melambangkan kekuasaan
9. Lintang: bintang bersinar
10. Listu: ceria dan bahagia
11. Luhung: lebih tinggi, sangat mulia
12. Luhur: mulia
13. Lulut: penurut