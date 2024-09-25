Viral Tas Sekolah Zaman Sekarang, Netizen: Tas ala Ani-Ani

TAS memang memiliki banyak jenis dan fungsi masing-masing. Bagi para perempuan, tas memang menjadi item fashion yang dikoleksi dengan berbagai macam bentuk.

Tapi, bagi anak-anak tas, terutama tas sekolah, hanya digunakan untuk menyimpan berbagai kebutuhan sekolah. Kebanyakan pelajar menggunakan tas dengan model itu-itu saja, seperti ransel atau sling bag. Namun berbeda dengan tas sekolah zaman sekarang yang lebih bervariasi.

Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang cowok kaget dengan model tas sekolah zaman sekarang. Terlihat cowok itu sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan dan melihat sejumlah tas sekolah yang dipajang di tempat itu.

Alih-alih memiliki model ransel dan sling bag, tas sekolah zaman sekarang ini memiliki model shoulder bag dengan ukuran kecil. Tentu cowok tersebut membandingkan dengan tas zaman dia sekolah dulu.

“Ketika tau fashion buat sekolah udah gak kayak zaman lo lagi,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari TikTok @yanuarep.

Melihat model tas sekolah yang makin beragam dia pun memberikan ekspresi heran. “Style anak sekolah makin ke sini makin ke sana ya berarti,” tambahnya.