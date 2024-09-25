Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang

MENGENAL Suku Ainu, salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah dan budaya unik di Jepang. Suku ini mendiami kawasan utara Jepang, dari Hokkaido, Kepulauan Kuril, hingga Sakhalin yang kini bagian dari Rusia.

Suku ini memiliki perbedaan mencolok dibandingkan etnis Yamato yang merupakan mayoritas penduduk di Jepang. Perbedaan mencolok antara keduanya terletak pada ciri fisik, budaya, dan bahasa.

Ainu memiliki keterkaitan erat dengan alam yang mencerminkan cara hidup mereka yang berbeda dari masyarakat Jepang pada umumnya. Secara historis, Suku Ainu diyakini sebagai kelompok tertua yang mendiami wilayah Jepang, jauh sebelum migrasi besar dari Asia Timur.

Sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, Suku Ainu menggantungkan kehidupan mereka pada berburu, memancing, dan mengumpulkan hasil alam.

Kepercayaan animisme yang mereka anut menjadi dasar berbagai ritual dan tradisi yang mereka jalani. Salah satunya, Iyomante yang merupakan ritual pengorbanan beruang sebagai bentuk penghormatan terhadap roh penguasa elemen kehidupan.

Salah satu ciri yang sangat menonjol dari Suku Ainu adalah bahasanya yang unik dan tidak memiliki kaitan dengan bahasa lain di dunia. Sayangnya, bahasa tersebut nyaris punah imbas semakin sedikit penutur asli yang tersisa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Suku Ainu maupun Pemerintah Jepang berusaha keras untuk melakukan revitalisasi bahasa dan budaya mereka.

Pada 2008, Pemerintah Jepang mendeklarasikan Ainu sebagai penduduk asli Jepang. Hal tersebut menjadi langkah besar bagi Jepang dalam mendukung pelestarian identitas Suku Ainu.

Suku Ainu sempat menghadapi diskriminasi dan marginalisasi, pada abad ke-19. Kala itu, kebijakan asimilasi Jepang memaksa Ainu meninggalkan tradisi, bahasa, dan budaya mereka.

Namun, sejak pengakuan resmi terhadap hak-hak mereka, warisan budaya Ainu kini dirayakan melalui museum, festival, dan program-program edukasi.