HOME WOMEN TRAVEL

Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |19:03 WIB
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas. (Foto: MNC Media)
A
A
A

SAAT gajian tiba, banyak orang terdorong untuk merencanakan liburan sebagai cara untuk merayakan pencapaian mereka. Liburan tak sekadar menikmati waktu luang.

Ini adalah kesempatan untuk Anda merecharge dan memperbaiki kesehatan mental dan fisik. Menghabiskan waktu jauh dari rutinitas sehari-hari bisa menjadi cara yang efektif untuk kembali bekerja dengan semangat baru.

Liburan bisa menjadi investasi kesejahteraan jangka panjang dan menjadi momen untuk menikmati hasil kerja keras selama sebulan.

Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa menikmati liburan seru tanpa harus menguras dompet. 

Karena itu rancang liburan impian Anda dengan memanfaatkan promo payday dari BNI, digibank, dan MNC Bank di Mister Aladin. Promosi ini akan membantu Anda mewujukan liburan impian.

Apa Saja Promo Gajian dari Mister Aladin?  

Untuk pemegang kartu debit BNI, Mister Aladin memberikan potongan harga hingga Rp150.000 untuk pemesanan hotel, tiket pesawat baik domestik maupun internasional, tur, dan berbagai aktivitas seru.

Kemudian, bagi pengguna kartu kredit digibank, manfaatkan diskon spesial hingga Rp300.000. Promo ini berlaku untuk pemesanan hotel, tiket pesawat domestik dan internasional, serta berbagai tur dan aktivitas menarik lainnya.

Mister Aladin
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas. (Foto: MNC Media)

Jangan lewatkan kesempatan juga untuk mendapatkan diskon hingga Rp300.000 bagi pengguna kartu kredit MNC Bank, berlaku untuk pemesanan hotel, tiket pesawat domestik & internasional, tur, dan aktivitas liburan yang menyenangkan.

Dengan berbagai promo yang ada, Anda bisa memanfaatkan penawaran ini untuk semua jenis produk perjalanan tanpa ada batasan waktu keberangkatan.

 

Telusuri berita women lainnya
