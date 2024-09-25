5 Negara yang Pakai Bahasa Jawa Sehari-Hari

DERETAN negara yang pakai bahasa Jawa sehari-hari akan dibahas dalam artikel ini. Hal tersebut menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia tak hanya hidup di nusantara.

Bahasa ini sudah menyebar ke berbagai negara berkat sejarah panjang kolonialisme dan migrasi. Beberapa negara bahkan memiliki komunitas keturunan Jawa yang secara aktif mempertahankan bahasa dan budaya leluhur mereka.

Bahasa Jawa terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari meski mereka hidup dan menetap di negeri asing. Lalu negara mana saja yang warganya menggunakan bahasa Jawa? Berikut ulasan Okezone.

1.Suriname

Suriname, negara kecil di Amerika Selatan, menjadi rumah bagi sekitar 15 persen populasi keturunan Jawa. Mereka adalah keturunan buruh kontrak yang dibawa Belanda dari Pulau Jawa sepanjang tahun 1890-1939.

Ilustrasi Negara yang Pakai Bahasa Jawa Sehari-Hari. (Foto: Image by Freepik)

Walaupun bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname, namun komunitas warga keturunan Jawa di sana masih aktif menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian mereka.

Dalam perkembangannya, bahasa Jawa di Suriname mengalami percampuran dengan bahasa Belanda dan bahasa lokal Sranantongo. Sehingga jika didengarkan, dialek mereka berbeda dengan masyarakat Jawa di Indonesia.

2.Singapura

Negara yang pakai bahasa Jawa sehari-hari berikutnya adalah Singapura. Ada sekitar 35.500 orang yang masih melestarikan penggunaan bahasa Jawa di Negeri Patung Singa tersebut.

Mereka adalah komunitas/keluarga keturunan Jawa di Singapura. Walaupun jumlahnya kecil, namun mereka masih mempertahankan bahasa leluhur, selain menggunakan bahasa Inggris dan Melayu.

3.Malaysia

Malaysia, terutama di wilayah Johor, Selangor, dan Perak, memiliki komunitas keturunan Jawa yang menetap sejak masa kolonial. Mereka bermigrasi ke Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan.

Hingga kini, beberapa komunitas keturunan Jawa ini masih menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, terutama di kawasan Parit Jawa, Johor, yang merupakan pusat komunitas Jawa di Malaysia.