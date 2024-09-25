Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Dian Sastrowardoyo Santai Pakai Kaus Oblong, Tampi Messy Tapi Tetap Cantik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |09:09 WIB
OOTD Dian Sastrowardoyo Santai Pakai Kaus Oblong, Tampi Messy Tapi Tetap Cantik
OOTD Santai Dian Sastrowardoyo. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIAN Sastrowardoyo merupakan salah satu artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Tak hanya parasnya yang cantik, dia juga selalu sukses memadu padankan outfitnya sehingga terlihat stylish.

Melalui postingannya di Instagram, ibu dua anak ini kerap membagikan gaya OOTDnya. Tak jarang penampilannya pun jadi sorotan.

Dian Sastrowardoyo

Seperti pada postingan terbarunya, pemain film Kartini ini membagikan foto mirror selfie saat dirinya sedang hangout. Dian memilih tampil santai memakai kaus oblong warna abu-abu.

Pemeran Cinta di film AADC ini memadukan outfitnya dengan celana kulot hitam dan sneakers hitam. Ia juga membawa shoulder bag warna senada.

Dian Sastrowardoyo

Wajahnya terlihat cantik dengan tampilan makeup natural. Salah satu yang mencuri perhatian adalah tampilan rambut bobnya yang dicurly sehingga membuat tampilannya berbeda.

“My (not so) simple Saturday,” tulis Dian dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @therealdisastr. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
