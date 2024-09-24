Advertisement
HOME WOMEN LIFE

12 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Hidup Kita

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:57 WIB
12 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Hidup Kita
12 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Hidup Kita, (Foto: Ilustrasi freepik)
A
A
A

Dalam kehidupan sehari-hari, semua yang terlihat kecil ternyata memiliki dampak besar pada kesehatan dan kualitas hidup kita. Sering kali tanpa disadari, kita melakukan kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental.

Sayangnya, ada kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya sepele tapi bisa merugikan kesehatan fisik dan mental kita dalam jangka panjang. Memahami kebiasaan-kebiasaan ini adalah langkah pertama untuk membuat perubahan yang lebih positif demi kesejahteraan jangka panjang.

Berikut adalah 12 kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara terus menerus dapat mengganggu kesejahteraan, dan menghancurkan hidup kita Seperti rangkuman dari Times Of Indian, Selasa (24/9/2024):

1. Tidak Aktif Secara Fisik
Gaya hidup yang minim gerak melemahkan otot, memperlambat metabolisme, dan meningkatkan risiko penyakit seperti jantung dan diabetes. Mulai dari langkah kecil, seperti jalan kaki atau peregangan, bisa sangat bermanfaat.

2. Kurang Minum Air
Dehidrasi menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Jika dibiarkan, bisa berujung pada masalah ginjal dan kulit kering. Biasakan minum air yang cukup sepanjang hari untuk menjaga kesehatan.

3. Makan Sembarangan
Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan menyebabkan kekurangan nutrisi dan meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Cobalah makan makanan seimbang yang kaya sayuran, protein, dan lemak sehat.

4. Mengabaikan Perawatan Kulit
Kulit adalah organ terbesar tubuh yang melindungi kita dari bahaya luar. Tidak merawat kulit, seperti tidak memakai tabir surya atau pelembap, bisa menyebabkan penuaan dini dan bahkan kanker kulit.

 

