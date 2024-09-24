Viral, Idol yang Berprofesi Dokter Ini Selamatkan Nyawa Pria di Stasiun Kereta Bawah Tanah

(Foto: SCMP)

Sebuah kejadian di stasiun kereta bawah tanah Tokyo mencuri perhatian publik. Seorang pria tua tiba-tiba pingsan dan situasi darurat tersebut memicu kerumunan besar pada Jumat, 21 Agustus lalu.

Di tengah kerumunan yang panik, seorang wanita muda bernama Maika Kitamura, yang ternyata adalah seorang dokter medis sekaligus anggota grup idola NEO à la mode, tampil sebagai pahlawan.

Kitamura, yang baru berusia 27 tahun, tak hanya seorang idola baru di dunia musik, tapi juga seorang profesional medis berpengalaman. Ia dengan tenang memeriksa kondisi pria tersebut, memastikan denyut nadinya tetap stabil dan terus berusaha menjaga kesadarannya.

"Bisakah kau mendengarku? Jika kau bisa, tolong remas tanganku," ucap Kitamura sambil memegang tangan pria itu.

Gadis muda ini langsung meminta staf stasiun untuk segera membawa pria tersebut ke rumah sakit. Aksi heroiknya pun terekam dalam sebuah video yang viral di platform X, yang ditonton hampir 20 juta kali. Setelah itu, Kitamura menulis di akun X-nya.