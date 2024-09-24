Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Idol yang Berprofesi Dokter Ini Selamatkan Nyawa Pria di Stasiun Kereta Bawah Tanah

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:36 WIB
Viral, Idol yang Berprofesi Dokter Ini Selamatkan Nyawa Pria di Stasiun Kereta Bawah Tanah
Viral, Idol yang Berprofesi Dokter Ini Selamatkan Nyawa Pria di Stasiun Kereta Bawah Tanah (Foto: SCMP)
A
A
A

Sebuah kejadian di stasiun kereta bawah tanah Tokyo mencuri perhatian publik. Seorang pria tua tiba-tiba pingsan dan situasi darurat tersebut memicu kerumunan besar pada Jumat, 21 Agustus lalu.

Di tengah kerumunan yang panik, seorang wanita muda bernama Maika Kitamura, yang ternyata adalah seorang dokter medis sekaligus anggota grup idola NEO à la mode, tampil sebagai pahlawan.

Kitamura, yang baru berusia 27 tahun, tak hanya seorang idola baru di dunia musik, tapi juga seorang profesional medis berpengalaman. Ia dengan tenang memeriksa kondisi pria tersebut, memastikan denyut nadinya tetap stabil dan terus berusaha menjaga kesadarannya.

"Bisakah kau mendengarku? Jika kau bisa, tolong remas tanganku," ucap Kitamura sambil memegang tangan pria itu.

Gadis muda ini langsung meminta staf stasiun untuk segera membawa pria tersebut ke rumah sakit. Aksi heroiknya pun terekam dalam sebuah video yang viral di platform X, yang ditonton hampir 20 juta kali. Setelah itu, Kitamura menulis di akun X-nya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069265/spbu-biHx_large.jpg
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068707/viral-hylb_large.jpg
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement