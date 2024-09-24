Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lolly saat Jadi Atlet Panahan, Prestasinya Gak Kaleng-Kaleng

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:31 WIB
5 Potret Lolly saat Jadi Atlet Panahan, Prestasinya Gak Kaleng-Kaleng
Nikita Mirzani dan Lolly. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAURA Meizani alias Lolly memang tengah menjadi perbincangan netizen beberapa hari terakhir ini. Anak Nikita Mirzani itu menjadi sorotan karena dijemput paksa oleh ibunya hingga menjerit histeris.

Lolly pun banyak mendapat komentar negatif baik dari netizen ataupun publik figur atas kelakuaannya. Memang, keduanya kerap terlibat adu mulut dalam postingan di akun media sosial mereka.

Tapi, jauh sebelum mereka berdua berseteru, Lolly dan Nikita memang sangat akrab. Bahkan, Nikita kerap menemani Lolly berlomba panahan hingga meraih medali. Berikut 5 potret penampilan Lolly ketika berlomba panah.

Pose Akrab

Lolly

Dalam potret ini, Nikita dan Lolly terlihat akrab dengan Nikita menggunakan baju putih dan celana legging hitam. Sementara Lolly terlihat memakai jersey panahan lengkap dengan topinya sambil membawa compound bow.

Tampilan Bersemangat

Lolly

Lolly pun nampak bersemangat untuk mengikuti lomba panahan kali ini, dia pun mengangkat tinggi compound bownya. Sementara Nikita tampak bangga dengan anaknya, dia pun bergaya bertolak pinggang.

Foto Bareng

Lolly

Prestasi Lolly di dunia panah pun cukup gemilang. Dia nampak memenangi lomba dan berpose di podium bersama adiknya Lintang Fajar dan pelatihnya.

 

