HOME WOMEN LIFE

Influencer Ini Ditangkap karena Gunakan Cerita Palsu untuk Dapatkan Simpati

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |18:56 WIB
Influencer Ini Ditangkap karena Gunakan Cerita Palsu untuk Dapatkan Simpati
Influencer Ini Ditangkap karena Gunakan Cerita Palsu untuk Dapatkan Simpati, (Foto: SCMP)
Seorang influencer asal Tiongkok dengan lebih dari satu juta pengikut, ditangkap karena memalsukan kisah hidupnya demi mendapat simpati publik. 

Wanita yang dikenal dengan nama Xiao itu menciptakan narasi dramatis tentang dirinya yang ditinggalkan oleh orangtua kandung, dan dibesarkan oleh seorang ibu angkat yang mengalami gangguan mental.

Kisah ini berhasil menarik perhatian dan simpati dari jutaan pengguna platform Kuaishou, yang merupakan aplikasi serupa TikTok di Tiongkok. Xiao mengklaim bahwa ibu angkatnya telah mengalami trauma mendalam setelah kehilangan anak kandungnya dalam kebakaran, seperti dilansir dari Scmp, Selasa (24/9/2024).

Ibu angkat tersebut digambarkan hidup dalam kondisi mental yang sangat terganggu, ditambah dengan ditinggalkannya oleh ayah angkat yang tak sanggup menghadapi tekanan hidup tersebut. 

Berkat cerita itu, Xiao tidak hanya mendapatkan simpati dalam bentuk komentar positif, tetapi juga bantuan finansial dari pengikutnya yang merasa tersentuh oleh kisah sedihnya.

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
