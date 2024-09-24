Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Punya Fetish Cium Ketiak Pasangan? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |10:30 WIB
Punya Fetish Cium Ketiak Pasangan? Ini Penjelasan Ilmiahnya
Penjelasan Ilmiah Fetish Cium Ketiak Pasangan (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA orang memiliki kebiasaan aneh alias fetish tertentu, salah satunya bisa berupa mencium ketiak pasangan. Meski terdengar kurang lazim, namun bagi mereka ini menjadi salah satu cara meningkatkan keintiman sebagai pasangan.

Lantas, apa yang membuat beberapa orang suka mencium ketiak pasangannya?  Apalagi bau badan umumnya terkait dengan bau ketiak. Namun tahukah Anda, disebutkan secara alamiah, bau badan adalah bagian dari daya tarik seksual.

Anda mungkin saja tertarik dengan orang yang berwajah tampan atau pintar. Namun, aroma yang menguar dari tubuhnya juga berperan besar untuk menimbulkan ketertarikan.

Dari sisi biologis, aroma tubuh menandakan seberapa potensial seseorang untuk menjadi pasangan dan menghasilkan keturunan. Bau badan yang sedap juga menandakan tubuh yang sehat. Sistem kekebalan tubuh mengandung lebih dari 100 kode genetik yang dikenal sebagai major histocompatibility complex (MHC).

Pasangan dengan kode genetik yang berbeda berpeluang memiliki anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, sebab kode genetiknya lebih bervariasi. Dengan begitu, perilaku menyukai bau badan pasangan ini menandakan bahwa ada kode genetik yang berbeda dalam sistem kekebalan tubuh Anda dan pasangan.

Secara biologis, hal ini memberikan keuntungan karena keturunan yang dihasilkan lebih tahan terhadap serangan berbagai penyakit. Kode genetik dalam MHC, dikatakan ikut  berperan dalam produksi hormone, karena kode genetik setiap orang berbeda, karakteristik hormon yang dihasilkan pun saling berlainan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/611/3185242//ketiak-S1db_large.jpg
Alasan Kulit Ketiak Sensitif dan Mudah Iritasi, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/482/3170514//bau_pasangan-N2D4_large.jpg
Studi: Bau Tubuh Pasangan Bisa Meredakan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/612/3122364//gilang_bungkus_pelaku_fetish_kain_jarik-0Pdv_large.jpg
Masih Ingat Gilang Bungkus? Diduga Kembali Beraksi Jalankan Fetish Kain Jarik, Modusnya Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/612/3112590//ilustrasi_bau_badan-HsXw_large.jpg
Berita Terpopuler: Viral Karyawan Toko Layani Artis Bau Badan hingga 20 Pantun Ubur-Ubur Ikan Lele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/33/3081499//iis_dahlia-oRbr_large.jpg
Iis Dahlia Marah saat Tahu Sang Putri Ikut Komentari Rumor Bau Badan Erina Gudono
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement