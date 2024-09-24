Punya Fetish Cium Ketiak Pasangan? Ini Penjelasan Ilmiahnya

BEBERAPA orang memiliki kebiasaan aneh alias fetish tertentu, salah satunya bisa berupa mencium ketiak pasangan. Meski terdengar kurang lazim, namun bagi mereka ini menjadi salah satu cara meningkatkan keintiman sebagai pasangan.

Lantas, apa yang membuat beberapa orang suka mencium ketiak pasangannya? Apalagi bau badan umumnya terkait dengan bau ketiak. Namun tahukah Anda, disebutkan secara alamiah, bau badan adalah bagian dari daya tarik seksual.

Anda mungkin saja tertarik dengan orang yang berwajah tampan atau pintar. Namun, aroma yang menguar dari tubuhnya juga berperan besar untuk menimbulkan ketertarikan.

Dari sisi biologis, aroma tubuh menandakan seberapa potensial seseorang untuk menjadi pasangan dan menghasilkan keturunan. Bau badan yang sedap juga menandakan tubuh yang sehat. Sistem kekebalan tubuh mengandung lebih dari 100 kode genetik yang dikenal sebagai major histocompatibility complex (MHC).

Pasangan dengan kode genetik yang berbeda berpeluang memiliki anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, sebab kode genetiknya lebih bervariasi. Dengan begitu, perilaku menyukai bau badan pasangan ini menandakan bahwa ada kode genetik yang berbeda dalam sistem kekebalan tubuh Anda dan pasangan.

Secara biologis, hal ini memberikan keuntungan karena keturunan yang dihasilkan lebih tahan terhadap serangan berbagai penyakit. Kode genetik dalam MHC, dikatakan ikut berperan dalam produksi hormone, karena kode genetik setiap orang berbeda, karakteristik hormon yang dihasilkan pun saling berlainan.