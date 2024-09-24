Benarkah Garis Dua Pada Testpack Sudah Pasti Hamil? Ini Kata Dokter

BENARKAH Garis Dua Pada Testpack Sudah Pasti Hamil? Mungkin jadi pertanyaan banyak orang, mengingat baru-baru ini tengah ramai perseteruan anak dari artis Nikita Mirzani, Lolly yang dihebohkan perkara hasil testpack.

Testpack sendiri memang dipakai banyak wanita sebagai alat tes kehamilan, sebagai alat pertama yang sederhana dan paling mudah sebelum melakukan pemeriksaan lebih detail lebih menyeluruh di rumah sakit atau klinik dengan dokter kandungan.

Terkait level keakuratan testpack terkait kehamilan, dijelaskan dokter spesialis Ob/Gyn, Dr. Jonathan Emery, testpack hasilnya bisa dikatakan cukup akurat, meski bisa juga menunjukkan hasil yang keliru.

"Tes kehamilan di rumah biasanya cukup akurat, Namun, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hasil positif yang salah,” kata Dr. Jonathan Emery, dikutip dari Cleveland Clinic, Selasa (24/9/2024)

Benarkah Garis Dua Pada Testpack Sudah Pasti Hamil? (Foto: Freepik)

Lebih lanjut ia menjelaskan kapan dan mengapa tes kehamilan bisa menunjukkan hasil positif palsu, serta langkah apa saja yang bisa diambil untuk memastikan agar hasilnya akurat.

Ketika seorang wanita hamil, tubuh mulai memproduksi hormon yang disebut human chorionic gonadotropin (hCG). Tes kehamilan di rumah mendeteksi hormon ini dalam urin. Jika hCG terdeteksi, tes akan menunjukkan hasil positif saat buang air kecil pada alat tes.