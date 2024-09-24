Visual Enzy Storia Foto Bareng Kendall Jenner di Paris Fashion Week 2024, Kebanting Gak Ya?

ENZY Storia jadi salah satu selebriti Indonesia yang hadir dalam acara Paris Fashion Week (PFW) 2024 yang tengah ramai digelar saat ini. Presenter dan aktris cantik Tanah Air ini bikin bangga netizen lantaran sukses melenggang di ajang fashion internasional bergengsi satu ini.

Momen itu dibagikan Enzy di akun Instagram pribadinya. @enzystoria. Nampak wanita 32 tahun ini begitu memesona saat melangkah di catwalk dengan gaun berwarna silver yang memikat.

Melenggang di runway PFW 2024, Enzy tampil cantik dengan gaun silver dengan menebar senyuman manja nan percaya diri. Menariknya, selain jadi model yang melenggang di pekan mode Paris, tahun ini Enzy berkesempatan untuk bertemu dan mewawancara langsung supermodel top dunia, Kendall Jenner di PFW 2024.

“Just wrapped up an inspiring interview with Kendall Jenner! We talked about her personal journey and the powerful message behind ‘Le Défilé Walk Your Worth,” tulis Enzy sebagai keterangan foto bareng Kendall.