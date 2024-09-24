Ramalan Tarot Hari Ini: Bijaklah Membuat Keputusan

RAMALAN tarot hari ini memperlihatkan kartu Seven of Swords.

Seven of Swords

Kartu Tarot Seven of Swords yang muncul di hari ini memperingatkan kita untuk berhati-hati karena adanya manipulasi atau kebohongan. Cerdaslah mencerna berbagai informasi yang masuk. Bijaklah membuat keputusan. Jangan mau untuk masuk ke dalam perangkap janji manis yang hanya akan merugikan di kemudian hari.

Pastikan jujur pada diri sendiri. Terkadang kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, atau bahwa telah melakukan yang terbaik meskipun sebenarnya tidak. Terkadang hal ini terlihat sebagai kecerobohan atau penghindaran tanggung jawab.