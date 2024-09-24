Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Ruby van Dijk, Sosok Ibunda Kapten Liverpool Virgil van Dijk yang Ternyata Keturunan Suriname Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |08:19 WIB
Profil Ruby van Dijk, Sosok Ibunda Kapten Liverpool Virgil van Dijk yang Ternyata Keturunan Suriname Indonesia
Ruby van Dijk, sosok ibunda kapten Liverpool Virgil van Dijk yang ternyata keturunan Suriname Indonesia (Foto : Instagram)
A
A
A

PROFIL Ruby van Dijk, sosok ibunda kapten Liverpool Virgil van Dijk yang ternyata keturunan Suriname Indonesia. Terlebih sosoknya menjadi pemain yang mengantarkan kemenangan Liverpool mulai dari juara Liga Inggris, Liga Champions, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, FA Cup, English League Cup, dan English Super Cup. Kemampuannya itu membuat pecinta bola penasaran mengenai sosok ayah ibunya bernama Ruby van Dijk.

Berikut profil Ruby van Dijk, sosok ibunda kapten Liverpool Virgil Van Dijk yang ternyata keturunan Suriname Indonesia:

Virgil van Dijk dikabarkan memiliki silsilah keluarga yang punya darah Indonesia. Dia memiliki  seorang Ayah yang bernama Ray van Dijk dan Ibunya Ruby van Dijk. Diketahui, Ibunya jika diurut garis keturunannya masih memiliki darah Maluku yang berasal dari Indonesia.

Sementara itu,  Virgil Van Dijk tak ingin pakai nama ayahnya karena sang ayah yang menelantarkan dirinya bersama ibu dan ketiga saudaranya, saat ia masih berusia 12 tahun. Virgil pun merasa sangat kecewa dan marah kepada ayahnya.

Adapun, Virgil van Dijk merupakan pesepak bola profesional berkebangsaan Belanda yang lahir pada 8 Juli 1991 di kota Breda. Sehingga usianya saat ini menginjak 31 tahun.

Virgil van Dijk. reuetrs

Pada awal kariernya, ia menimba ilmu di WDS ‘19 Jeugd hingga pada 1 Juli 2001, ia hengkang ke Willem II junior. Berselang lima tahun, Virgil naik ke Willem II U-17, seiring bertambahnya umur ia terus dinaikkan hingga Willem II U-19.

Pada 1 Juli 2010, Virgil van Dijk direkrut oleh FC Groningen II dengan status bebas transfer. Tahun berikutnya menjadi awal dari karier profesionalnya yakni diboyong oleh Celtic dengan nilai transfer senilai Rp47,80 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
