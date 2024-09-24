Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Selvi Ananda Pakai Flat Shoes Nyaris Rp20 Juta, Netizen: Pasti Dikasih Temen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |07:08 WIB
Tampilan Selvi Ananda Pakai Flat Shoes Nyaris Rp20 Juta, Netizen: Pasti Dikasih Temen
Istri Gibran Rakabuming, Selvi Ananda. (Foto: Instagram)
A
A
A

ISTRI calon wakil presiden Republik Indonesia terlpilih Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, memang dikenal sebagai perempuan yang tampil sederhana. 

Namun siapa sangka item fashion yang dikenakan oleh Selvi Ananda meskipun tampak sederhana ternyata bernilai fantastis. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram @fashion_selebriti. 

Dalam foto tersebut terlihat Selvi Ananda berdiri di samping Ayu Dewi. Ia memakai kemeja pendek chic dan dipadukan dengan celana denim biru dan flat shoes dari salah satu brand ternama di dunia.

Selvi Ananda

Diketahui sepatu itu merupakan flat shoes multicolor bermerek Chanel dari koleksi ballet flats yang harga sepatu tersebut senilai dengan satu unit motor, sekitar Rp19,2 juta. 

Bahkan harga sepatu milik Selvi Ananda ini lebih malah ketimbang sepatu yang dipakai oleh Ayu Dewi. Istri Regi Datau itu memakai sandal platform warna putih dari merek Prada berupa Rubber Monolith Sandals seharga 690 Euro atau setara Rp11,9 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066683/selvi_ananda-2fz4_large.jpg
4 Potret Cantik Selvi Ananda Pakai Kebaya Biru, Kalung Mutiaranya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/194/2973404/adu-koleksi-tas-mewah-erina-gudono-dengan-selvi-ananda-1SjKzjSN7o.jpg
Adu Koleksi Tas Mewah Erina Gudono dengan Selvi Ananda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866594/hut-ri-selvi-ananda-tampil-anggun-berbalut-kebaya-kutu-baru-biru-lMMEDGu8RK.jpg
HUT RI, Selvi Ananda Tampil Anggun Berbalut Kebaya Kutu Baru Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/611/2833957/penampilan-selvi-ananda-makin-cantik-usai-ubah-gaya-rambut-menantu-jokowi-dipuji-mirip-kate-middleton-zcnEXpyAt8.jpg
Penampilan Selvi Ananda Makin Cantik Usai Ubah Gaya Rambut, Menantu Jokowi Dipuji Mirip Kate Middleton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/17/194/2613045/gaya-selvi-ananda-pakai-batik-dampingi-gibran-rakabuming-di-paris-cantik-banget-2KbYmvy4TR.jpg
Gaya Selvi Ananda Pakai Batik Dampingi Gibran Rakabuming di Paris, Cantik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/11/612/2423563/gibran-rakabuming-selvi-ananda-ulang-tahun-pernikahan-ke-6-netizen-seleranya-memang-top-IVmCsVgWXu.jpg
Gibran Rakabuming-Selvi Ananda Ulang Tahun Pernikahan ke-6, Netizen: Seleranya Memang Top!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement