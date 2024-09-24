Tampilan Selvi Ananda Pakai Flat Shoes Nyaris Rp20 Juta, Netizen: Pasti Dikasih Temen

ISTRI calon wakil presiden Republik Indonesia terlpilih Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, memang dikenal sebagai perempuan yang tampil sederhana.

Namun siapa sangka item fashion yang dikenakan oleh Selvi Ananda meskipun tampak sederhana ternyata bernilai fantastis. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram @fashion_selebriti.

Dalam foto tersebut terlihat Selvi Ananda berdiri di samping Ayu Dewi. Ia memakai kemeja pendek chic dan dipadukan dengan celana denim biru dan flat shoes dari salah satu brand ternama di dunia.

Diketahui sepatu itu merupakan flat shoes multicolor bermerek Chanel dari koleksi ballet flats yang harga sepatu tersebut senilai dengan satu unit motor, sekitar Rp19,2 juta.

Bahkan harga sepatu milik Selvi Ananda ini lebih malah ketimbang sepatu yang dipakai oleh Ayu Dewi. Istri Regi Datau itu memakai sandal platform warna putih dari merek Prada berupa Rubber Monolith Sandals seharga 690 Euro atau setara Rp11,9 juta.