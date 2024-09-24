6 Parfum Termahal di Dunia, Berminat Beli?

PARFUM bukan sekedar aroma yang menyegarkan, tetapi juga merupakan simbol kelas, kemewahan dan status sosial seseorang.

Ya, karena di balik botol-botol elegan ini, tak sedikit parfum yang diciptakan bukan hanya untuk sekedar wewangian aroma tubuh, tetapi juga untuk menggambarkan eksklusivitas dengan harga yang mencapai angka fantastis.

Dari sekian banyak parfum yang ada di dunia, ada beberapa yang disebut-sebut berhasil tampil sebagai parfum termahal di dunia. Apa saja? Dilansir dari Times of India, Rabu (25/9/2024) berikut ulasannya.

1. Le Monde Sur Mesure: Parfum yang diciptakan oleh perusahaan parfum di Perancis ini, botol Le Monde Sur Mesure nya dirnacang secara eksklusif. Botol mewah seberat lima kilogram yang dilapisi dua kilogram emas dan 1.000 berlian. Tak heran dibanderol seharga USD1,8juta atau sekira Rp27,36miliar.

Foto: Morrealeparis

2. Le Monde Sur Mesure (Family Edition): Masih dari perusahaan yang sama, Le Monde Sur Mesure juga menciptakan varian ekslusif lain yang tidak kalah mahalnya. Parfum ini sengaja dirancang khusus untuk satu keluarga spesial di Timur Tengah.

Botol parfum Le Monde Family Edition punya desain dengan tampilan cover besi emas dan berliat bertatahkan yang menjadikan simbol kemewahan sejati. Harganya? Mencapai USD1,5juta atau kurang lebih Rp22,8miliar