Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Terkenal Super Wangi, Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |16:30 WIB
Terkenal Super Wangi, Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan
Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan (Foto:Bolly)
A
A
A

SHAH  Rukh Khan tidak hanya dikenal sebagai aktor Bollywood kelas internasional yang melegenda, tetapi juga karisma dan pesonanya sebagai  pria.

Tidak hanya tampan, awet muda, dan punya tubuh fit nan atletis di usia 58 tahun.  Aktor yang punya julukan King Khan tersebut, diketahui juga punya aroma tubuh yang sangat wangi. Saking wanginya, aroma wangi tubuh Shahrukh Khan yang selalu memikat hati siapa pun yang berada di sekitarnya.

Banyak rekan dan lawan mainnya yang telah mengungkapkan kekaguman mereka terhadap aroma tubuh sang aktor. Mulai dari Mahira Khan, Anushka Sharma hingga Deepika Padukone,  mengakui bahwa ayah dua orang anak tersebut adalah pria yang wangi dan menawan.

“Satu hal yang tak bisa kulupakan dari Shah Rukh adalah aroma tubuhnya. Dia sangat harum, setiap kali tampil, aroma tubuhnya selalu berbeda," ujar Anushka Sharma saat mempromosikan film Jab Tak Hai Jaan.

Foto: Hindustan Times
Foto: Hindustan Times

Nah, jadi penasaran kan parfum apa sih yang dipakai oleh pria maskulin dan setampan Shah Rukh Khan? Dilansir dari Times of India, Selasa (24/9/2024) dalam wawancara bersama GQ Magazine kala itu, bintangv Mohabattein dan Khabi Khusi Khabi Gham tersebut membocorkan kalau sehari-hari ia memakai campuran dari dua parfum sekaligus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067131/parfum-cfzk_large.jpg
6 Parfum Termahal di Dunia, Berminat Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/611/3036965/parfum-uqnG_large.jpg
Perbedaan Parfum Laki-Laki dan Perempuan, Jangan Salah Pilih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/611/3003348/aroma-parfum-ini-dibuat-pakai-teknologi-ai-disebut-bisa-tingkatkan-mood-ltVifPXA7O.jpg
Aroma Parfum Ini Dibuat Pakai Teknologi AI, Disebut Bisa Tingkatkan Mood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/611/2991522/bingung-mau-pakai-parfum-apa-saat-lebaran-coba-cek-panduan-ini-deh-1c0lR2AKnG.jpg
Bingung Mau Pakai Parfum Apa saat Lebaran? Coba Cek Panduan Ini Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978872/8-rekomendasi-parfum-lokal-yang-cocok-untuk-pria-oK2FrlSu1M.jpg
8 Rekomendasi Parfum Lokal yang Cocok untuk Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/611/2978508/putri-marino-sangat-suka-dengan-parfum-ngaku-kena-protes-anak-lWP7L83UWX.jpg
Putri Marino Sangat Suka dengan Parfum, Ngaku Kena Protes Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement