Terkenal Super Wangi, Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan

SHAH Rukh Khan tidak hanya dikenal sebagai aktor Bollywood kelas internasional yang melegenda, tetapi juga karisma dan pesonanya sebagai pria.

Tidak hanya tampan, awet muda, dan punya tubuh fit nan atletis di usia 58 tahun. Aktor yang punya julukan King Khan tersebut, diketahui juga punya aroma tubuh yang sangat wangi. Saking wanginya, aroma wangi tubuh Shahrukh Khan yang selalu memikat hati siapa pun yang berada di sekitarnya.

Banyak rekan dan lawan mainnya yang telah mengungkapkan kekaguman mereka terhadap aroma tubuh sang aktor. Mulai dari Mahira Khan, Anushka Sharma hingga Deepika Padukone, mengakui bahwa ayah dua orang anak tersebut adalah pria yang wangi dan menawan.

“Satu hal yang tak bisa kulupakan dari Shah Rukh adalah aroma tubuhnya. Dia sangat harum, setiap kali tampil, aroma tubuhnya selalu berbeda," ujar Anushka Sharma saat mempromosikan film Jab Tak Hai Jaan.

Foto: Hindustan Times

Nah, jadi penasaran kan parfum apa sih yang dipakai oleh pria maskulin dan setampan Shah Rukh Khan? Dilansir dari Times of India, Selasa (24/9/2024) dalam wawancara bersama GQ Magazine kala itu, bintangv Mohabattein dan Khabi Khusi Khabi Gham tersebut membocorkan kalau sehari-hari ia memakai campuran dari dua parfum sekaligus.