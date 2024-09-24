Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada, Terlalu Sering Konsumsi Ultra Processed Food Bisa Picu Demensia dan Stroke

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |04:00 WIB
Waspada, Terlalu Sering Konsumsi Ultra Processed Food Bisa Picu Demensia dan Stroke
Makanan ultra processed food bisa picu demensia. (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKANAN ultra proses atau Ultra Processed Food (UPF) kerap dipilih lantaran mudah dan sederhana untuk dikonsumsi. Namun sebuah studi di Harvard mengungkap bahwa mengkonsumsi makanan ultra proses ternyata dapat merusak otak seseorang lho. Jurnal tersebut telah diterbitkan dalam jurnal Neurology

Melansir People, Selasa (24/9/2024), penelitian tersebut menyebutkan bahwa mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar dapat dikaitkan dengan stroke dan demensia. Demensia dilaporkan terjadi pada orang paruh baya jika mereka terlalu banyak mengkonsumsi kue, permen, burger, dan minuman bersoda.

Studi tersebut juga menemukan bahwa tingkat konsumsi produk yang lebih tinggi mengakibatkan risiko stroke yang lebih tinggi. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengolahan makanan memainkan peran penting dalam kesehatan otak secara keseluruhan. Salah satu faktor penyebab makanan ultra proses berbahaya bukan hanya karena kalorinya yang tinggi.

Makanan berpengawet

Akan tetapi juga para peneliti tersebut menemukan bakteri di usus dapat terganggu karena makanan produksi industri yang mengandung zat aditif tingkat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penyakit kronis yang disebabkan oleh peradangan yang dihasilkan dalam tubuh akibat zat aditif.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
