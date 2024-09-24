Paus Fransiskus Alami Gejala Flu, Dijadwalkan Lakukan Perjalanan Internasional

KONDISI kesehatan yang dialami Paus Fransiskus menyerupai flu saat sedang mempersiapkan perjalanan internasional. Dilansir dari Scripps News pada (23/9/2024), Paus Fransiskus dijadwalkan akan mengunjungi Luksemburg pada Kamis 26 September 2024, lalu melanjutkan kunjungannya ke Belgia, dengan rangkaian kegiatan yang ditutup dengan Misa di Brussels pada Minggu 29 September 2024

Meskipun harus membatalkan semua audiensinya pada Senin kemarin karena gejala flu ringan, Vatikan menyatakan bahwa rencana Paus untuk mengunjungi Belgia dan Luksemburg akhir pekan ini masih berjalan sesuai jadwal. Juru bicara Vatikan, Matteo Bruni menegaskan bahwa pembatalan audiensi tersebut hanya berlaku pada Senin.

Dia juga menyampaikan kepada wartawan, sebelum pengarahan resmi di Vatikan, bahwa perjalanan Paus Fransiskus tetap akan berlangsung seperti yang direncanakan. Sebelumnya pada pagi hari, Vatikan mengumumkan bahwa pembatalan audiensi Paus dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

Paus Fransiskus yang berusia 87 tahun telah menggunakan kursi roda selama dua tahun terakhir karena beberapa masalah kesehatan. Di masa mudanya, dia pernah menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru akibat infeksi pernapasan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia terus berjuang melawan sejumlah masalah kesehatan.

Sejak kembali dari perjalanan 11 hari ke empat negara di Asia pada 13 September 2024, yang merupakan perjalanan terpanjang selama masa kepausannya, Paus tetap menjalani jadwal padat. Setelah kembali, dia menghadiri berbagai audiensi, termasuk pertemuan dengan para uskup, audiensi pribadi dengan staf Vatikan, serta pertemuan besar pada hari Jumat bersama anggota gerakan rakyat.

Menurut pernyataan dari kantor pers Takhta Suci, Paus Fransiskus saat ini sedang mengalami kondisi seperti flu. Selama musim gugur dan musim dingin sebelumnya, Paus juga mengalami bronkitis akut dan flu yang berulang, yang menyebabkan pembatalan kunjungan singkat ke Dubai pada November 2023 untuk konferensi iklim PBB.

Vatikan saat itu mengumumkan bahwa keputusan tersebut dibuat atas saran dari dokter pribadi Paus. Di Belgia, Paus Fransiskus akan memperingati 600 tahun berdirinya universitas Katolik utama di negara tersebut. Selain itu, dia juga dijadwalkan memberikan pelayanan kepada masyarakat Belgia, yang selama bertahun-tahun terguncang oleh berbagai pengungkapan kasus pelecehan seksual oleh pendeta serta upaya penyembunyiannya.