Energi untuk Olahraga, Rahasia Gula Rendah GI dan Pentingnya Asupan Tepat

Tak hanya soal menjaga tubuh tetap bugar dan keren, olahraga juga membawa manfaat besar untuk kesehatan secara keseluruhan. Tahukah kamu bahwa apa yang kamu konsumsi sebelum berolahraga memiliki dampak besar pada performa tubuhmu?

Dalam Happy Health Podcast, Agatha, Jeffry, dan ahli gizi Jennifer berbincang dengan Momo Moriska, seorang model sekaligus sport lover yang aktif membagikan tips seputar olahraga di media sosial. Dalam diskusi mereka, topik utama adalah pentingnya gula rendah indeks glikemik (GI) untuk mendukung performa saat berolahraga.

Tren Olahraga dan Sumber Energi yang Tepat

Olahraga seperti lari, fitness, atau aktivitas fisik lainnya kini semakin populer, terutama di kalangan muda. Seringkali mereka yang baru memulai olahraga merasa cepat lelah karena kurangnya persiapan dan asupan energi yang tepat.

Jennifer, sang ahli gizi, menekankan bahwa pemilihan sumber energi sebelum dan selama berolahraga sangat krusial.

“Salah satu kunci untuk menjaga energi tetap stabil saat berolahraga adalah dengan mengonsumsi gula rendah GI,” jelas Jennifer.

Gula rendah GI adalah gula yang dicerna dan diserap tubuh lebih lambat, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberikan energi yang lebih bertahan lama.

Selain itu, Momo juga membagikan pengalamannya memasukkan gula rendah GI ke dalam pola makan hariannya. Ia sering mengonsumsi camilan dengan kandungan gula rendah GI sebelum memulai latihannya, seperti apel atau makanan yang terbuat dari gula lontar. "Rasanya enak, dan tubuh terasa lebih bertenaga saat berolahraga,” kata Momo.