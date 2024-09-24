Rahasia Energi Tahan Lama, Manfaat Gula Rendah GI bagi Atlet dan Sport Enthusiast

Event lari, maraton, dan komunitas olahraga yang bermunculan, membuat olahraga menjadi gaya hidup baru yang sangat diminati. Asupan yang tepat, dapat mendukung aktivitas fisik ini menjadi maksimal

Konsumsi gula rendah Glycemic Index (GI), dapat menjadi alternatif asupan untuk meningkatkan performa olahraga Anda. Memiliki kadar gula darah dan insulin meningkat lebih perlahan, dapat membantu menjaga kestabilan energi sehingga memberikan pelepasan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Jennifer, seorang ahli gizi yang hadir dalam Happy Health Podcast, menjelaskan, "Indeks glikemik adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa cepat makanan tertentu dapat meningkatkan kadar gula darah. Konsumsi makanan dengan GI rendah sebelum berolahraga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga mencegah rasa lemas atau kehabisan energi di tengah-tengah latihan."

Gula rendah GI memiliki sejumlah manfaat untuk performa atlet, terutama dalam menjaga daya tahan tubuh. Menurut Jennifer, stabilnya kadar gula darah berkat konsumsi gula rendah GI dapat membantu atlet dalam:

Low-GI Sugar dan Kebugaran Tubuh

Momo Moriska, seorang model sekaligus sport enthusiast, juga berbagi pengalamannya mengenai konsumsi gula rendah GI dalam rutinitasnya. Momo mengakui bahwa konsistensi dalam pola makan dan asupan gula rendah GI sangat membantunya menjaga energi saat berlari.

“Saya biasanya ngemil dulu sebelum latihan dengan makanan yang menggunakan gula lontar atau gula ramah GI rendah. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan tubuh tetap bertenaga,” ujar Momo.