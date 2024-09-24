Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Abdee Slank Sakit, Dirawat Putrinya yang Menjadi Dokter

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:25 WIB
Abdee Slank Sakit, Dirawat Putrinya yang Menjadi Dokter
Abdee Slank dirawat di rumah sakit. (Foto: Instagram @triawanmunaf)
MUSISI Abdee Negara atau yang dikenal dengan nama Abdee Slank dikabarkan masuk rumah sakit karena kondisinya menurun. Abdee diketahui dirawat oleh putrinya, Alanis, yang merupakan dokter di rumah sakit tersebut. Hal ini disampaikan oleh rekan sejawat Abdee, musisi Triawan Munaf, dalam sebuah postingannya.

"Dokter Alanis adalah putri tercinta @abdeenegara yang dalam kesibukannya tetap menemani dan merawat ayahanda tercintanya. Semoga mereka selalu diberkati Allah SWT," tulis Triawan dikutip dari Instagram-nya, Selasa (24/9/2024).

Triawan tak menjelaskan secara rinci terkait penyakit yang diderita Abdee Negara. Hanya saja, dia memberikan doa terbaik untuk kesembuhan gitaris yang dikenal dengan permainan bluesnya itu.

Abdee Slank

Dalam kesempatan itu, Triawan datang menjenguk Abdee bersama calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Kabarnya, Abdee sudah dipindahkan ke ruang perawatan usai masuk ICU.

"Sore ini Calon Gubernur DKI MasPram juga menyempatkan diri menjenguk Abdee yang baru saja dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Get Well Soon @abdeenegara," kata Triawan.

(Leonardus Selwyn)

      
