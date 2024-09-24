Kondisi Terbaru Abdee Slank Usai Dilarikan ke ICU

GITARIS grup band Spank, Abdee Negara kabarnya masuk rumah sakit dan harus dirawat di ICU karena kondisinya menurun. Kabar tak sedap ini disampaikan oleh musisi Triawan Munaf melalui Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Triawan membagikan fotonya bersama Abdee Negara yang sedang berbaring di kasur rumah sakit. Triawan mengatakan bahwa Abdee mendapatkan perawatan dari putrinya yang merupakan seorang dokter bernama Alanis. Akan tetapi, Triawan tak menyebutkan detail penyakit Abdee Negara hingga harus dilarikam ke rumah sakit.

"Dokter Alanis adalah putri tercinta @abdeenegara yang dalam kesibukannya tetap menemani dan merawat ayahanda tercintanya. Semoga mereka selalu diberkati Allah SWT," tulis Triawan dikutip dari Instagram-nya, Selasa (24/9/2024).

Sebagai sahabat, Triawan memberikan doa terbaik untuk kesembuhan Abdee. Tak sendiri, Triawan datang menjenguk Abdee bersama calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Kabarnya, Abdee sudah dipindahkan ke ruang perawatan usai masuk ICU.