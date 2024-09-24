Tamiflu Bisa Melindungi Seseorang dari Flu Burung? Ini Penjelasannya

LAPORAN yang menyebutkan bahwa sapi perah di seluruh negeri telah terinfeksi flu burung H5N1 memicu kekhawatiran akan datangnya pandemi. Sebagai salah satu langkah antisipasi, Amerika Serikat (AS) telah menyisihkan jutaan dosis obat flu oseltamivir, yang dikenal sebagai Tamiflu. Namun, efektivitas Tamiflu dalam menghadapi H5N1 masih menjadi pertanyaan.

"Obat tersebut berfungsi melawan flu musiman dan diharapkan bekerja dengan baik melawan H5N1," kata Ahli kebijakan kesehatan, dr. Leana S. Wen, sebagaimana dirangkum dari ArsTechnica, Selasa (24/9/2024).

Meskipun demikian, beberapa ahli khawatir bahwa AS terlalu mengandalkan obat ini. Dokter Shira Doron dari Tufts Medical Center menyebutkan bahwa efektivitas oseltamivir untuk pasien flu musiman agak buruk dan tidak membuat seseorang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Resistansi terhadap obat ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri.

"Jenis influenza tidak dapat diprediksi kapan mereka mengembangkan resistansi," kata Spesialis Penyakit Menular, dr. Andrew Pavia.

Di sisi lain, Pavia dan Doron sepakat bahwa risiko flu burung bagi kebanyakan warga Amerika saat ini masih rendah, kecuali bagi pekerja pertanian.

"Jika tidak ada uji klinis acak terkontrol, saya tidak akan pernah mengklaim dapat menebak seberapa efektif Tamiflu dalam mencegah penyakit parah, rawat inap, dan kematian," kata Doron.

Penelitian menunjukkan bahwa oseltamivir dapat menyelamatkan nyawa pada kasus flu burung parah. Sebuah studi pada 2010 menemukan bahwa obat ini dapat mengurangi angka kematian hingga separuhnya. Namun, virus terus berevolusi, sehingga resistensi terhadap obat ini selalu menjadi ancaman.

Hingga saat ini, AS hanya melihat infeksi ringan dari H5N1, dan efektivitas Tamiflu terhadap strain ini masih dipantau. Seperti yang disampaikan oleh Pavia, meskipun Tamiflu aman,