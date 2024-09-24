Wanita Ini Berhasil Selamat dari Lilitan Ular Python, Terlilit hingga 2 Jam Lamanya

SEORANG wanita asal Thailand, berusia 64 tahun bernama Arrom Arunroj, mengalami pengalaman yang mengerikan ketika dililt oleh ular python besar di rumahnya selama dua jam. Kejadian ini terjadi ketika Ia sedang mencuci piring setelah pulang dari kerjaannya sebagai pembantu di rumah sakit anak di Bangkok.

Melansir dari odditycentral, Selasa (24/09/2024), saat itu Arrom merasakan sakit seperti tertusuk benda tajam di paha kanannya. Awalnya, dia mengira telah digigit oleh serangga, tetapi saat melihat ke bawah, dia terkejut melihat ular besar merayap naik di kakinya.

BACA JUGA: 10 Rekomendasi Kebugaran dan Diet untuk Tetap Sehat di Masa Tua

Dalam keadaan panik, dia berusaha meraih kepala ular dan menariknya, tetapi ular tersebut terlalu kuat. Python tersebut akhirnya melilit tubuh Arrom dan mulai mencekiknya.

“Awalnya, saya mengira itu adalah kecoa, tetapi kemudian saya melihat bahwa itu adalah ular yang mulai melilit saya dengan erat. Saya berjuang melawannya sejak sekitar setengah sembilan malam,” ujarnya.