HOME WOMEN TRAVEL

6 Fakta Menarik Lake Como, Danau Cantik Tempat Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:35 WIB
6 Fakta Menarik Lake Como, Danau Cantik Tempat Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise
6 Fakta Menarik Lake Como, Danau Cantik Tempat Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise. (Foto: Instagram/@lakecomostyle)
A
A
A

FAKTA menarik Lake Como, danau cantik di Italia, tempat Al Ghazali lamar Alyssa Daguise, pada 21 September silam. Danau yang terletak di kaki Pegunungan Alpen tersebut menawarkan nuansa romantis bagi pasangan yang sedang jatuh cinta.

Mengutip Lake Como Travel, area yang dikenal dengan nama Lago tersebut tercatat sebagai danau terbesar ketiga di Italia. Panorama ciamik dengan deretan villa mewah menjadi daya tarik utama Lake Como di mata wisatawan.

Dalam artikel ini, Okezone akan membawa Anda mengenal lebih dalam Lake Como dengan deretan fakta menariknya seperti dikutip dari The Travel, pada Selasa (24/9/2024).

6 Fakta Menarik Lake Como, Danau Cantik Tempat Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise

1.Menyerupai Huruf Y Terbalik

Lake Como
Fakta Menarik Lake Como. (Foto: Instagram/@VillaOleandra)

Lake Como Memiliki bentuk wilayah yang sangat unik, menyerupai huruf Y terbalik. Bentuk itu tercipta akibat mencairnya gletser dan erosi Sungai Adda yang membentuk dua cabang yang berpusat di Kota Como dan Lecco. Sementara sisi tengahnya terdapat Bellagio yang kesohor. 

2.Desa dengan Bangunan Cantik

Lake Como
Fakta Menarik Lake Como. (Foto: Instagram/@VillaPizzo)

Fakta menarik Lake Como selanjutnya adalah kawasan ini memiliki desa dengan deretan bangunan cantik yang menawan. Di desa-desa tersebut, wisatawan bisa berbelanja, menjelajahi alam, hingga menginap di vila-vila mewah yang cantik.

3.Danau Terdalam ke-3 di Italia

Lake Como
Fakta Menarik Lake Como. (Foto: Instagram/@Villa D’Este)

Lake Como merupakan salah satu danau terdalam di Italia dengan kedalaman 425 meter. Airnya yang berwarna biru terang membuat danau ini menjadi spot populer bagi wisatawan untuk berenang.

4.Punya Banyak Nama

Fakta menarik Lake Como selanjutnya adalah ia memiliki banyak nama. Di masa lalu, orang Yunani Kuno menyebutnya dengan nama Lario yang diambil dari kata ‘Lar’ yang berarti dalam.

Lake Como
Fakta Menarik Lake Como. (Foto: Instagram/@BorgoEgnazia)

Namun orang Romawi menjulukinya dengan nama Lacus Comensis yang kemudian disingkat menjadi Como. Namun pada era Italia modern, nama danau ini lebih dikenal dengan nama Lake Como. 

 

1 2
      
