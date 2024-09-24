7 Destinasi Populer Fremantle yang Bisa Dijelajahi dengan Berjalan Kaki

Destinasi populer Fremantle akan dibahas dalam artikel ini. Fremantle adalah sebuah desa nelayan yang terletak sekitar 20 kilometer dari Perth, ibu kota Australia Barat.

Dikenal juga dengan nama Freo, kota ini lekat dengan imej abad pertengahan yang membuatnya bertabur bangunan tua berusia ratusan tahun.

Suasana tenang, membuat Fremantle menjadi destinasi wisata terbaik bagi traveler penyuka slow living. Okezone mencoba menyusuri setiap sudut kota ini dengan berjalan kaki.

1.Bathers Beach

Mari memulai perjalanan dari Bathers Beach yang tak sekadar menawarkan pantai pasir putih dengan air laut berwarna biru. Pantai ini ternyata menyimpan sejarah panjang Fremantle di masa lalu.

7 Destinasi Populer Fremantle yang Bisa Dijelajahi dengan Berjalan Kaki. (Foto: Bathers Beach/Siska Maria Eviline/Okezone)

Pada 1820, Bathers Beach menjadi pusat perhentian banyak kapal-kapal besar. Alasan inilah yang membuat Pelabuhan Fremantle begitu tersohor pada abad pertengahan.

2.Terowongan Whalers

Dari Bathers Beach, Anda hanya perlu berjalan kaki sejauh 200 meter menuju Terowongan Whalers. Anda mungkin berpikir, ini hanya sekadar terowongan biasa yang membosankan.

Namun sebenarnya, terowongan ini memiliki bagian dari sejarah Fremantle. Terowongan ini dibangun pada 1837 oleh Fremantle Whaling Company, perusahaan produk laut terbesar milik Daniel Scott pada era itu.

7 Destinasi Populer Fremantle yang Bisa Dijelajahi dengan Berjalan Kaki. (Foto: Terowongan Whalers/Siska Maria Eviline/Okezone)

Daniel membangun terowongan sepanjang 57 meter -kini hanya tersisa 45 meter- yang menghubungkan pelabuhan di Bathers Beach dengan Jalan High Street. Dengan begitu, proses transportasi produk bisa dilakukan dengan lebih efisien.

Terowongan Whalers ini jauh dari kesan pengap dan angker. Sirkulasi udara di dalamnya terbilang lancar dengan berbagai peninggalan abad pertengahan terpajang di dindingnya, dari kapal dan dayung berbahan kayu hingga jangkar.

3.The Round House

Ujung Terowongan Whalers akan membawa Anda ke sebuah tangga yang mengarah ke The Round House. Bangunan bermaterial batu kapur ini tercatat sebagai gedung tertua yang masih bertahan di Fremantle.

Dirancang oleh Richard Lewis, The Round House mulai dibangun pada Agustus 1830 dan selesai dalam 5 bulan. Awalnya, bangunan ini digunakan sebagai penjara dengan delapan sel dan satu rumah tinggal sederhana.

7 Destinasi Populer Fremantle yang Bisa Dijelajahi dengan Berjalan Kaki. (Foto: The Round House/Siska Maria Evilie/Okezone)

The Round House digunakan sebagai penjara selama 55 tahun. Kemudian pada 1982, keberadaan bangunan ini diambil alih oleh pemerintah setempat dan dibuka untuk umum setiap hari.

Waktu Operasional

The Round House buka setiap hari, dari pukul 10.30 hingga 15.30 waktu setempat. Hari Natal dan Good Friday tutup.

4.Fremantle Town Hall

Dari The Round House, Anda hanya perlu menyusuri Jalan High Street sejauh 500 meter menuju Balai Kota Fremantle. Gedung berbahan batu kapur ini beroperasi pada 22 Juni 1887, bertepatan dengan perayaan 50 tahun pemerintahan Ratu Alexandrina Victoria dari Inggris.

7 Destinasi Populer Fremantle yang Bisa Dijelajahi dengan Berjalan Kaki. (Foto: Fremantle Town Hall/Siska Maria Eviline/Okezone)

Mengusung gaya arsitektur Victoria rancangan Grainger dan D’Ebro, Fremantle Town Hall memiliki menara jam setinggi 32 meter dengan atap mansard yang indah. Pada halaman belakang gedung ini, terdapat tugu John Curtin, Perdana Menteri Australia sekaligus pimpinan Partai Buruh Australia.