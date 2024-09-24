Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |23:56 WIB
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Program Road to Mandalika. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENPAREKRAF akan memeriahkan gelaran MotoGP 2024 yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 29 September mendatang.

Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Made Ayu Marthini mengatakan, MotoGP 2024 di Mandalika menjadi peluang emas untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional.

“Indonesia akan diuntungkan dengan exposure masif dari event ini. Kami berharap, dunia melihat betapa antusiasnya para stakeholders dalam negeri,” ungkap Ayu.

Menariknya, ada 108 produk dari 27 mitra co-branding yang mendukung MotoGP 2024 di Mandalika. Tak hanya itu, platform Blibli akan memberikan diskon eksklusif selama periode kampanye. 

Di lain pihak, Titus Haridjati selaku Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf mengungkapkan, program Road to Mandalika merupakan komitmen Wonderful Indonesia bersama para mitra co-branding.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
