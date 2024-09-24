Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganggarkan dana sebesar Rp38 miliar untuk proyek renovasi Gedung Pesona Nusantara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 24 September 2024.

Dana tersebut, menurut Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan digunakan untuk membiayai pengembangan gedung tersebut dalam dua tahap.

Tahap I menghabiskan dana sebesar 24 miliar dan akan dimulai pada September 2024. Proyek renovasi Gedung Pesona Nusantara Tahap I ditargetkan rampung dalam 124 hari.

Tahap II yang merupakan pengerjaan interior Gedung Pesona Nusantara akan dimulai pada tahun depan dan dengan target biaya sebesar Rp14 miliar.

Sandiaga Uno mengatakan, peremajaan Gedung Pesona Nusantara perlu dilakukan mengingat usia bangunan yang sudah mencapai 73 tahun. Renovasi akan membuat gedung tersebut memiliki ragam fasilitas lengkap.