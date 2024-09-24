Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno Renovasi Gedung Pesona Nusantara, Bakal Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |23:00 WIB
Sandiaga Uno Renovasi Gedung Pesona Nusantara, Bakal Terapkan Konsep Ramah Lingkungan
Groundbreaking renovasi Gedung Pesona Nusantara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dimulai Sandiaga Uno, pada 24 September 2024. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memulai renovasi Gedung Kementerian Pariwisata yang terletak di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, pada 24 September 2024.

Gedung berusia 70 tahun tersebut rencananya akan menjadi Gedung Pesona Nusantara. Menandai dimulainya renovasi tersebut, Sandiaga didampingi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo melakukan peletakan batu pertama.

Alhamdulillah, kami sudah melakukan groundbreaking. Saya dan Mbak Wamen menyambut antusias proyek ini. Jika selesai nanti, ia akan bertransformasi jadi Gedung Pesona Nusantara,” ujar Sandiaga Uno.

Gedung satu lantai yang ada saat ini, nantinya akan berubah menjadi lima lantai setelah direnovasi. Bangunannya nanti akan merepresentasikan pesona Indonesia sekaligus ramah lingkungan.

Karena itu, Gedung Pesona Nusantara tersebut akan dibuat dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai sehingga bisa menekan penggunaan lampu dan pendingin udara.

Groundbreaking Gedung Pesona Nusantara
Groundbreaking renovasi Gedung Pesona Nusantara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dimulai Sandiaga Uno, pada 24 September 2024.  (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)

